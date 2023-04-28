3 ngày cuối tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, làm đâu thắng đó, tiền bạc rủng rỉnh, cả đời nhất định sống giàu sang

Con đường sự nghiệp của tuổi Sửu tương đối dễ dàng. Quá trình làm việc khó tránh khỏi những lúc trở ngại và rắc rối, song chỉ cần người tuổi này mở lòng thì sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ từ những người xung quanh.

Đây sẽ là một ngày đầy tình cảm và ấm áp. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và thư giãn, tuy nhiên hãy tránh xa những cuộc tranh cãi và giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh để tránh gây ra sự hiểu lầm.

Tuổi Dần nhìn chung không gặp sự cố nào đáng lo ngại. Những người đi làm có thể được cấp trên giao cho một số trọng trách mới để thử sức. Tuy nhiên, một số người có vẻ như đầu óc bản mệnh như trên mây trên gió, không chú tâm vào công việc, không để ý tới sự nghiệp. Lỗi lầm có thể cho qua nhưng thái độ như vậy sẽ bị đánh giá không tốt.

Vận trình tình cảm cũng có phần ảm đạm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, hiểu lầm, tranh cãi gay gắt với nhau. Nếu không nhanh chóng giải quyết thì mối quan hệ này dễ xảy ra tan vỡ hoặc để kẻ thứ ba có cơ hội chen chân vào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão được dự báo có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi không tuân thủ đúng như quy định được đặt ra từ trước đó. Ngày này không thích hợp cho sự phá cách hay vượt quyền nên chớ làm liều. Nếu có bất kì khúc mắc hay sự không hài lòng nào, con giáp này nên tìm hiểu và trao đổi với người có thẩm quyền. Đừng tùy tiện làm theo ý mình kẻo rắc rối sẽ ùn ùn kéo đến. Tuổi Mão nên nhìn nhận đúng về vị trí và năng lực của mình, đừng để ảo tưởng che mờ lý trí.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này dễ vì đủ chuyện không như ý mà trở nên nóng nảy, trút giận không đâu lên mọi người xung quanh, khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương cũng có dấu hiệu đi xuống.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm