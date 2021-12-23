3 ngày cuối năm 2021, 3 con giáp này được Thần Tài độ mệnh, vạn sự hanh thông, lộc phát bất ngờ

Tử vi cho thấy, 3 con giáp này trong 3 ngày cuối năm 2021 sẽ được Thần Tài tương trợ, phú quý an khang, không ai đọ lại.

Tuổi Mão

Từ đầu năm đến nay, sự nghiệp của người tuổi Mão khá ảm đạm. Một phần là vì bạn không may, một nguyên nhân khác là bạn không nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, trong vòng 3 ngày cuối năm 2021, công việc của bạn có nhiều bước tiến rõ rệt.

Bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, biến hung thành cát, gặp nhiều vận đỏ trong sự nghiệp, đặc biệt là đường làm ăn, buôn bán, học hành, thi cử. Cuối năm 2021, con giáp này đón nhiều hỷ sự, công thành danh toại, cuộc sống đủ đầy, vinh hoa, phú quý.

Trong vòng 3 ngày cuối năm 2021, công việc của tuổi Mão có nhiều bước tiến rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mặc dù sự nghiệp gặp nhiều trở ngại, khó khăn trong khoảng thời gian đầu năm nhưng người tuổi Mùi không vì thế mà nản lòng, nhụt trí. Con giáp này vẫn tràn đầy quyết tâm và nhiệt huyết với công việc.

Trong 3 ngày cuối năm 2021, tài vận của người tuổi Mùi cực tốt, làm việc gì cũng thành lại được thêm quý nhân phù trợ. Chuyện tình ngày càng đậm sâu mang đến cho người tuổi Mùi nhiều động lực phấn đấu sự nghiệp. Cuối năm nay, bạn sẽ đón nhận nhiều tin vui, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong 3 ngày cuối năm 2021, tài vận của người tuổi Mùi cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là một trong những con giáp có quyền tự hào vệ sự nghiệp của họ trong 3 ngày cuối năm 2021. Trong đầu năm đến nay, vì bản tính nóng vội, bất cẩn nên bạn phạm phải một số sai lầm khiến công việc không được thành công như mong muốn.

Trong 3 ngày cuối năm 2021, người tuổi Hợi được 3 ngôi sao Long Đức, Tử Vi, Tam Đài chiếu mệnh, tài vận sáng chói, cơ hội thăng tiến, phát tài đầy tay. Chỉ cần biết chớp lấy cơ hội và nỗ lực hết mình, con giáp này sẽ kiếm được bộn tiền, thậm chí gấp 2, gấp 3 lần những tháng trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong 5 năm tới, 3 con giáp này sẽ 'thay da đổi thịt' thành công hoàn mỹ, đại phát đại lộc Tử vi cho thấy, trong vòng 5 năm tới, 3 con giáp này sẽ gặt hái được nhiều thành quả trên con đường sự nghiệp của mình, trở mình thành ông chủ bà chủ ngay tức khắc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-ngay-cuoi-nam-2021-3-con-giap-nay-duoc-than-tai-do-menh-van-su-hanh-thong-loc-phat-bat-ngo-442619.html