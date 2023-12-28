3 ngày cuối cùng tháng 12/2023, 3 con giáp gặp thời vận đẹp, đổi mệnh lên hương, tiền vơi hết lại đầy, giàu sang ngút trời

3 ngày cuối cùng tháng 12/2023, người tuổi Sửu rơi vào trạng thái mệt mỏi vì công việc, cố gắng giữ sức khỏe .

Tình cảm: Tình cảm đã có những ổn định, sau những ngày trải qua mâu thuẫn khó giải quyết.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc rất cố gắng, nhưng trở ngại lại đến thường xuyên, bạn không thể tự giải quyết định.

Tài lộc: Thay đổi mức tài lộc, bạn đã tính được bước đi mới trong tương lai.

Sức khoẻ: Uống nhiều nước ngọt, không tốt cho dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất linh hoạt, có năng lực trong công việc và có thể xử lý bất cứ việc gì với khả năng thích ứng của mình.

Theo tử vi thì người tuổi Tuất độc lập, cá tính, ham thích sáng tạo, có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên sớm có được những gì mong muốn, hiện thực hóa ước mơ. Dù là đàn ông hay đàn bà thì người tuổi Tuất cũng từng bước tự lập vươn lên.

3 ngày cuối cùng tháng 12/2023, người tuổi Tuất là con giáp rất may mắn, quơ tay là có tiền, được nhiều lộc trời, được thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý.

Việc người tuổi Tuất cần là làm những gì mình cho là đúng và tập trung vào việc kiếm tiền là có thể được nguồn tài lộc giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

3 ngày cuối cùng tháng 12/2023, tuổi Dần quá chủ quan, không chịu lắng nghe lời góp ý của bất cứ ai. Bản mệnh cần phải hạ cái tôi xuống một chút thì mới có thể nhận ra thiếu sót của bản thân.

Nếu vừa gặp phải thất bại trong khoảng thời gian vừa qua thì nay chính là thời điểm thích hợp để tuổi Dần nhìn nhận lại bản thân và rút kinh nghiệm để không còn mắc phải trong tương lai. Làm được như vậy, bản mệnh mới có thể tiến bộ.

Trên phương diện tình cảm, nếu đã có người yêu, con giáp này không nên giữ thái độ nghi ngờ nửa kia rồi lại lo trước lo sau như vậy. Nếu có gì khúc mắc, bản mệnh nên thẳng thắn trao đổi với nửa kia để trắng đen rõ ràng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.