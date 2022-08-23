3 nét tướng "đẻ ra tiền" của người có số làm tỷ phú, giàu sang nứt vách, khó ai bì kịp

Trong nhân tướng học nghiệm lý, những người làm tỷ phú thường sở hữu 3 nét tướng "đẻ ra tiền" sau đây

Miệng đầy đặn, đôi môi mọng Người có đôi môi đỏ tự nhiên, đầy đặn thường giàu sang, phú quý. Theo nhân tướng học, người có miệng vuông chữ “tứ” là người giàu sang, dư của ăn của để. Nếu phần da dưới 2 khóe miệng sáng, không lồi lõm thì cuộc đời gặp nhiều thuận lợi, máy mắn, sung túc. Những người có đôi môi mọng, không bị khô thường mang số mệnh cao quý. Theo nhân tướng học, kích thước đôi môi không quan trọng, chỉ cần môi không quá khô bởi sự khô khan là biểu hiện của cạn kiệt may mắn.

Những người có đôi môi mọng, không bị khô thường mang số mệnh cao quý. Ảnh minh họa Mặt vuông chữ điền Người xưa có câu “mặt vuông chữ điền hết tiền lại có". Người sở hữu nét tướng này thường chín chắn, quyết đoán, vận số rất tốt. Nam giới sở hữu vầng trán vuông vức, cao, cằm đầy đặn và phần xương hàm hơi bạnh ra đa phần đều trí lực hơn người, giỏi giang toàn diện. Nhân tướng học cho biết người sở hữu khuôn mặt chữ điền thường cương nghị, quyết đoán và tự lập. Ở họ luôn toát lên vẻ điềm tĩnh nhưng không hề kém phần dứt khoát.

Nhân tướng học cho biết người sở hữu khuôn mặt chữ điền thường cương nghị, quyết đoán và tự lập. Ảnh minh họa Mũi to Không tự nhiên mà người xưa thường hay nói: “Mũi to không lo chết đói“. Nguyên nhân là bởi những người mũi to thường có đường tiền tài sáng lạn, số làm quan và có địa vị cao trong xã hội. Họ đều là người sống có tình nghĩa, trách nhiệm nên được mọi người tin tưởng, kính trọng. Ngoài ra, trong nhân tướng học, bất kể ai sở hữu tướng mũi dọc dừa, cao sẽ đều thông minh, may mắn và giàu có. Đây đều là những người bộc trực, sống nhân từ và luôn lạc quan. Những người mũi to thường có đường tiền tài sáng lạn, số làm quan và có địa vị cao trong xã hội. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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