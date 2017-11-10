3 nàng giáp vận đào hoa tới tấp, đi tới đâu cũng được đàn ông săn đón không thôi!

Tâm linh - Tử vi 10/11/2017 06:54

Đây là 3 con giáp đi tới đâu cũng còn kẻ đón người đưa, vận đào hoa một đời không dứt

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão rất xinh đẹp, lại có đầu óc và tài năng. Họ luôn có nét quyến rũ rất riêng biệt. Đàn ông luôn xem con giáp này là hình mẫu bạn gái hay vợ vì họ luôn sống tích cực và vui vẻ. Khi còn đi học, họ luôn là tâm điểm, là một trong những con giáp được nhiều người theo đuổi nhất. Khi đã trưởng thành, dù tính cách có phần thay đổi nhưng vẫn luôn có nét quyến rũ rất đặc biệt. Do đó, đàn ông khó lòng từ chối họ được. Con giáp này lại vốn thiện lương, dù khá kỹ tính với điều họ quan tâm, cũng vì vậy mà khó có tìm được chân tình. Dù vậy, họ luôn được đàn ông săn đón. Vì vậy, hãy mở lòng ra đi để tìm đón một nửa thích hợp của mình!

3 nàng giáp vận đào hoa tới tấp, đi tới đâu cũng được đàn ông săn đón không thôi! - Ảnh 1
Phụ nữ tuổi Mão rất xinh đẹp, lại có đầu óc và tài năng. Họ luôn có nét quyến rũ rất riêng biệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn khôn khéo trong cư xử, biết trước sau nên luôn được nhiều người yêu quý, ngưỡng mộ. Cũng chính vì biết giữ gìn những mối quan hệ mà con giáp này có không ít người theo đuổi. Nhất là con giáp này rất thu hút đàn ông nhỏ tuổi hơn. Khi đã trưởng thành, nét quyến rũ ở họ lại càng đặc biệt hơn những con giáp khác, vừa bản lĩnh lại rất nữ tính khiến đàn ông say mê. Dù vậy, con giáp này lại khó tìm được một nửa thích hợp. Vì nhiều lý do mà dù có nhiều người đến thì họ vẫn chưa tìm được bạn đời. Nhưng có thế nào cũng nên nhớ, đời ngắn lắm, vận đào hoa cũng không kéo dài, hãy tận dụng triệt để để tìm được người phù hợp nhất nhé!

3 nàng giáp vận đào hoa tới tấp, đi tới đâu cũng được đàn ông săn đón không thôi! - Ảnh 2
Khi đã trưởng thành, nét quyến rũ ở họ lại càng đặc biệt hơn những con giáp khác, vừa bản lĩnh lại rất nữ tính khiến đàn ông say mê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân sống phóng khoáng, tích cực. Họ luôn vô tư trong các mối quan hệ nên có nhiều bạn bè và được mọi người yêu quý. Từ những quen biết này mà họ được nhiều đàn ông theo đuổi. Nhưng với con giáp này, dễ làm bạn nhưng lại khó làm người yêu. Vì họ có phần khó tính trong chuyện tình cảm. Một phần vì họ khá nghiêm túc trong yêu đương và cũng vì sợ không đủ sức duy trì tình cảm vững bền. Phụ nữ tuổi Thân nên mở lòng nhiều hơn, vốn không có ít người luôn quan tâm và yêu thương họ!

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