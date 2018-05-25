3 nàng giáp trước 30 nghèo khó, sau 30 vụt thành bà hoàng giàu sang!

Không đầu hàng số phận, không cam chịu nghèo khó, 3 nàng giáp này sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng!
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Tuổi Mão
Người tuổi Mão sống tình cảm, nhạy cảm và thấu hiểu người khác. Nhưng con giáp này không phải ai cũng được sinh ra trong giàu sang, có những người phải nếm trải khổ cực từ nhỏ. Con giáp này biết sẻ chia, quan tâm người xung quanh, từ đó mà được ban nhiều phúc đức. Trước năm 30 tuổi, người tuổi Mão gặp phải nhiều trở ngại, tiền kiếm được bao nhiêu hết bấy nhiêu. Nhưng chỉ cần sau 30 tuổi, vận may sẽ đến với họ, công thành danh toại, tình yêu cũng rất viên mãn. Từ đây mà hậu vận vô cùng sung túc, an nhàn đến già.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu mạnh mẽ, bản lĩnh, cũng rất cố chấp. Họ luôn có bề ngoài lạnh lùng, bất cần. Dù họ biết mình chưa tốt cũng không thể hiện, thay vào đó sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân. Trước 30 tuổi, con giáp này phải nỗ lực không ngừng, thậm chí là hy sinh không ít để có thứ mình muốn. Nhưng chỉ cần sau 30, người tuổi Dậu sẽ được đền bù hoàn toàn xứng đáng. Họ dần trưởng thành, sự nghiệp càng thành công tốt đẹp.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, không sợ gì, chỉ sợ mình không làm nên chuyện, không bảo vệ được người thân. Đây là con giáp luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Dù vậy, trước 30 tuổi, con giáp này không gặp nhiều vận may, làm gì cũng khó khăn, không được thuận lợi. Nhưng với tính cách kiên cường, nhẫn nại, chỉ cần sau 30, tài vận của họ sẽ khởi sắc không ngờ. Từ đây, họ có thể tạo dựng cơ ngơi bao lâu nay dự định, thành công vang dội, cuộc đời về sau an nhàn không thiếu gì.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.