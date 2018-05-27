3 nàng giáp thu hút lôi cuốn đến mức bất cứ ai gặp cũng phải ngoái nhìn!

Đây là những con giáp luôn nổi bật với vẻ quyến rũ khiến người đối diện luôn muốn làm quen và kết bạn!
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Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi trời sinh thành thật, không phức tạp, lại được hưởng phúc khí. Họ làm gì cũng nghĩ cho người khác, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đây có thể là điều thu hút nhất ở người tuổi Hợi. Không những vậy, con giáp này lại rất hài hước, có duyên, luôn là người khơi nguồn những câu chuyện thú vị. Do đó, dù đối phương có là người khó tính thế nào cũng dễ động lòng bởi khiếu hài hước của con giáp này. Và một trong những điểm thu hút nữa của con giáp này chính là họ không thích đấu đá để làm thương tổn người khác, họ luôn muốn mọi người vui vẻ thoải mái. Với những tính cách này, người tuổi Hợi thường gặp nhiều may mắn, dễ thành công trong cuộc sống.
Tuổi Mão
Người tuổi Mão luôn có nét cá tính và quyến rũ rất riêng. Đây là con giáp có tính phóng khoáng, thoải mái, sống tình cảm. Vì vậy, họ được nhiều người yêu quý, có nhiều bạn bè tốt. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều có quý nhân giúp đỡ, dễ thành công hơn, cuộc sống cũng vui vẻ. Đây cũng là con giáp dễ gây thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu gặp gỡ. Không những vậy, có những người còn quý mến họ ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi vốn giỏi giang, tài năng. Con giáp này hiền lành, ai cũng muốn kết bạn với họ ngay từ lần gặp đầu. Họ có thể không được sinh ra trong giàu sang nhưng lại có khí chất rất riêng. Đây là kiểu người khiêm tốn, ít nói, chỉ tập trung vào những gì mình làm, không muốn gây hại cho ai. Họ lại tinh tế, khéo léo. Ai kết bạn với người tuổi Mùi đều thấy rất dễ chịu, vì họ giỏi an ủi và lắng nghe người khác. Đây là lý do họ cuốn hút trong mắt người khác.
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