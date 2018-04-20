3 nàng giáp thiện lương, đẹp người đẹp nết, đàn ông một khắc nhìn cả đời lưu luyến!

Tuổi Thân

Phụ nữ tuổi Thân quyến rũ một cách rất thu hút và riêng biệt. Họ độc lập, luôn có nguyên tắc riêng. Họ luôn nhìn nhận rõ ý nghĩa cuộc sống, về những gì mình đang có. Họ thông minh, nhanh nhạy, lại có nhiều kinh nghiệm nên càng bản lĩnh. Khi đã lấy chồng, họ càng quyến rũ hơn. Phụ nữ tuổi này không khi nào sợ già, vì họ luôn tràn đầy sức sống. Không những vậy, họ còn là cánh tay đắc lực giúp chồng thành công. Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Thân, phải giữ họ thật chặt!

Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Thân, phải giữ họ thật chặt! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi luôn có nét đẹp thu hút không hề giống bất cứ ai. Họ lạc quan, lại được hưởng nhiều phúc đức. Không những vậy, họ còn thông minh, giỏi giang, luôn có quý nhân giúp đỡ nên chuyện gì cũng hanh thông. Khi sang tuổi trung niên, con giáp này càng được nhiều người yêu quý vì sự lạc quan và từng trải. Họ hay cười và khiến mọi người xung quanh vui vẻ. Những ai có khó tính thế nào cũng không thể không yêu quý họ. Nhất là phụ nữ tuổi Hợi có số phú quý nên luôn là ngôi sao may mắn cho người thân và gia đình. Đàn ông lấy được con giáp này chính là có của quý cả đời!