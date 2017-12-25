3 nàng giáp lấy chồng là LÊN HƯƠNG, chồng nghe lời vợ càng giàu sang, tiền tài chất đống

Tâm linh - Tử vi 25/12/2017 06:30

Đây là 3 con giáp một khi lấy chồng là như bà hoàng, đàn ông lấy được càng thương vợ càng giàu sang, cuộc sống về sau hạnh phúc ngất trời!

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ là người không thích gò bó, sống tự to tự tại. Họ thoải mái trong bất kì hoàn cảnh nào, nhưng lại khó kiềm chế cơn giận của mình.

Dù vậy, đây lại là con giáp lương thiện, hay ra tay giúp người khác, cuộc sống vì vậy luôn vui vẻ và đầy ý nghĩa.

Trong hôn nhân, con giáp này luôn gặp vận may, số phần vượng phu. Ai cưới được họ thì cũng được “thơm lây”.

Con giáp này sống rất tinh tế, hiểu lý lẽ, đọc được lòng người. Nhất là với chồng, họ luôn được chồng yêu chiều.

Không những thế, chồng càng thương vợ thì càng giàu sang, thăng quan tiến chức không ngừng. Tóm lại, con giáp này có cuộc sống rất viên mãn bên chồng con.

3 nàng giáp lấy chồng là LÊN HƯƠNG, chồng nghe lời vợ càng giàu sang, tiền tài chất đống - Ảnh 1
Chồng càng thương vợ thì càng giàu sang, thăng quan tiến chức không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất bản lĩnh và mạnh mẽ. Họ sinh ra để làm việc lớn, luôn được phúc phần của bề trên. Họ kiên định, luôn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Họ ít khi vì nổi giận mà đánh mất bản thân, nhưng khi thật sự nổi giận thì khó mà kiềm được.

Dù vậy, họ thông minh, sâu sắc nên luôn thu xếp mọi chuyện ổn thỏa nhất. Tóm lại, số phần con giáp này trước sau gì cũng sống sung sướng, là chỗ dựa vững vàng cho chồng.

3 nàng giáp lấy chồng là LÊN HƯƠNG, chồng nghe lời vợ càng giàu sang, tiền tài chất đống - Ảnh 2
 Số phần con giáp này trước sau gì cũng sống sung sướng, là chỗ dựa vững vàng cho chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu lương thiện, thật thà. Họ chân thành, thẳng tính, không sợ mất lòng. Khi có mâu thuẫn, họ luôn cố gắng giải quyết và không thích nhân nhượng.

Nhưng khi để kiềm chế được cảm xúc của mình, họ không bao giờ để mình phải phải lưu tâm gì nữa.

Dù vậy, rõ ràng rằng ai làm chồng con giáp này cũng phải nể trọng sự hy sinh của họ. Họ luôn nghĩ suy hết thảy cho gia đình, vì chồng con mà tận tụy. Không những vậy, họ chăm chút từng đồng để gia đình sung túc hơn.

Đằng sau sự bình thường của con giáp này chính là phúc đức trời ban. Họ luôn là thần tài quý giá cho chồng, giúp chồng này một thành công. Chồng càng nghe lời vợ, càng may mắn ngất trời.

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