3 nàng giáp lấy chồng chồng giàu, con cái thành đạt, hậu vận ngập trong vinh hoa phú quý

Từ khi sinh ra đã có mệnh vượng phu ích tử nên ai may mắn lấy được 3 nàng giáp này thì cuộc đời sẽ một bước "lên tiên”. Không chỉ có của ăn của để mà phúc phần họ có được khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, thèm khát.

Lấy được mẫu phụ nữ này làm vợ, đàn ông dù nghèo kiết xác cũng trở thành đại gia nhờ nàng quá thông minh, khôn khéo, lẳng lặng làm quân sư cho những thành công của chồng. Chưa kể, phúc đức trời cho còn giúp con cái của nàng Ngọ dù là trai hay gái cũng học giỏi, ngoan ngoãn, lớn lên sẽ là niềm tự hào của cả dòng họ.

Phụ nữ tuổi Ngọ ngông cuồng, rồ dại là thế nhưng rất hiếm ai có thể nắm bắt được cảm xúc của họ. Vẻ ngoài bất cần là thế nhưng thực chất nàng giáp này lại là người sống rất tình cảm, chân thành. Một khi đã đem lòng yêu ai Ngọ sẽ hết lòng hết dạ, vì đối phương mà làm tất cả, dẫu biết bao thiệt thòi, khổ cực cũng cam lòng.

Dám chắc, sau 5 năm kết hôn, chồng của phụ nữ tuổi này sẽ dư sức mua nhà, sắm siêu xe - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Hợi

Sự hiền lành, nhân hậu và trái tim sẵn sàng sẻ chia với những người khốn khó, lâm vào đường cùng là nét tính cách dễ nhận thấy nhất ở người tuổi Hợi. Ở họ không có đúng hay sai, chỉ có người tốt hay kẻ xấu và nếu kẻ xấu quay đầu là bờ họ sẽ sẵn sàng mở lòng cho qua tất thảy. Nhờ sống thiện lương như thế nên Hợi được quý nhân thương yêu, bề trên cưng chiều ban cho nhiều phúc lành.

Phúc lành ấy không chỉ giúp cuộc đời Hợi luôn đong đầy hạnh phúc, dư dả vật chất mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực ấy sang chồng con, gia đình chồng. Có được vợ tuổi Hợi trong nhà, chồng như hổ mọc thêm cánh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Dám chắc, sau 5 năm kết hôn, chồng của phụ nữ tuổi này sẽ dư sức mua nhà, sắm siêu xe.

Cô con dâu tuổi Thân dù thành đạt, giàu có nhưng không bao giờ có thái độ xem thường mà luôn thành tâm chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Thân

Thân hiền lành, sống có trách nhiệm, biết trước biết sau nên được rất nhiều người quý mến. Sự thận trọng, chu toàn trong cách ứng xử, trong công việc của con giáp này giúp thành công đến với họ rất nhanh. Chẳng cần dựa hơi chồng, cũng không cần cậy nhờ mẹ cha, ngay từ thuở độc thân con giáp này đã có cho mình cơ ngơi đồ sộ, tiền chất đầy nhà.

Sau khi kết hôn, nhờ vợ chồng đồng lòng, hết mực thương yêu nhau nên chẳng mấy chốc két sắt gia đình họ sẽ không còn chỗ chứa tiền. Chưa kể, cô con dâu tuổi Thân dù thành đạt, giàu có nhưng không bao giờ có thái độ xem thường mà luôn thành tâm chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo. Nàng khiến chồng vừa yêu vừa thương, khiến kẻ thứ ba dù muốn cũng không dám chen chân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.