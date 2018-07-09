3 nàng giáp không là nữ nhân thành đạt, cũng là vợ đại gia giàu có, cả đời phú quý ngập tràn!

Tâm linh - Tử vi 09/07/2018 05:30

Đây là 3 nàng giáp có số phận phú quý. Dù họ từng có tuổi thơ khó khăn ra sao thì khi trưởng thành, có gia đình rồi, cuộc sống trải thảm phú quý giàu sang.

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão là người thiện lương, nhẹ nhàng, khéo léo, lại rất cẩn trọng. Phần lớn con giáp này sống hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Khi còn nhỏ, con giáp này đã nhanh nhạy thông mình, vì vậy hay gặp những điều tốt đẹp. Dù có người sinh ra đã gặp nhiều buồn phiền, nhưng họ luôn có thể tự làm mình vui. Phụ nữ tuổi Mão lại độc lập, không thích dựa vào ai, ngay cả khi được sinh ra trong giàu sang đủ đầy. Nhờ vậy mà khi bước sang tuổi trung niên, họ làm gì cũng dễ thành công, gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Khi đã lấy chồng, họ còn được chồng yêu thương, muốn gì được đó. Hậu vận về sau của phụ nữ tuổi Mão sung túc đủ đầy.

3 nàng giáp không là nữ nhân thành đạt, cũng là vợ đại gia giàu có, cả đời phú quý ngập tràn! - Ảnh 1
Hậu vận về sau của phụ nữ tuổi Mão sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh khí chất phú quý. Đa số người tuổi này có phong thái tao nhã, sống tình cảm. Phụ nữ tuổi Thìn lại rất sâu sắc, thông minh, nếu muốn gì họ sẽ làm tới cùng. Khi bước vào tuổi trung niên, con giá này sẽ có sự nghiệp riêng mà không cần ai giúp đỡ. Chính sự thu hút từ nét quyến rũ và thành đạt khiến đàn ông say mê con giáp này. Cuộc sống hôn nhân của phụ nữ tuổi này cũng rất viên mãn. Phụ nữ tuổi Thìn có số vượng phu, họ có thể giúp chồng thành công.

3 nàng giáp không là nữ nhân thành đạt, cũng là vợ đại gia giàu có, cả đời phú quý ngập tràn! - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Thìn có số vượng phu, họ có thể giúp chồng thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ siêng năng, có ý chí, cố gắng đầy mạnh mẽ. Trời sinh con giáp này thích tự do, không ham ràng buộc, vì họ thích sự sáng tạo thoải mái. Khi nhỏ, dù sinh ra trong gia đình trung bình không giàu có nhưng họ luôn được yêu thương. Con giáp này lại rất có hiếu với cha mẹ, luôn hy sinh bản thân để gia đình có thể yên vui. Nhìn chung, phụ nữ tuổi Ngọ có số phú quý sung sướng. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất hạnh phúc. Họ là vợ đảm, mẹ hiền, còn giúp chồng thành công. Phụ nữ tuổi Ngọ có số vượng phu, sự nghiệp của chồng vì vậy cũng tốt đẹp nhờ họ. Hậu vận của con giáp này vô cùng sung túc, hạnh phúc.

3 nàng giáp không là nữ nhân thành đạt, cũng là vợ đại gia giàu có, cả đời phú quý ngập tràn! - Ảnh 3
Hậu vận của con giáp này vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

 

Thuộc 3 cặp con giáp này vợ chồng ngồi không lộc cũng đến, phú quý vận may theo tới già

Thuộc 3 cặp con giáp này vợ chồng ngồi không lộc cũng đến, phú quý vận may theo tới già

Nếu vợ chồng bạn thuộc 3 cặp con giáp quyền lực dưới đây, hãy an tâm rằng càng ở bên nhau, gia đình sẽ càng hưng thịnh, tài lộc phú quý ập đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu 12 con giáp top con giáp giàu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng