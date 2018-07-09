3 nàng giáp không là nữ nhân thành đạt, cũng là vợ đại gia giàu có, cả đời phú quý ngập tràn!

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão là người thiện lương, nhẹ nhàng, khéo léo, lại rất cẩn trọng. Phần lớn con giáp này sống hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Khi còn nhỏ, con giáp này đã nhanh nhạy thông mình, vì vậy hay gặp những điều tốt đẹp. Dù có người sinh ra đã gặp nhiều buồn phiền, nhưng họ luôn có thể tự làm mình vui. Phụ nữ tuổi Mão lại độc lập, không thích dựa vào ai, ngay cả khi được sinh ra trong giàu sang đủ đầy. Nhờ vậy mà khi bước sang tuổi trung niên, họ làm gì cũng dễ thành công, gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ. Khi đã lấy chồng, họ còn được chồng yêu thương, muốn gì được đó. Hậu vận về sau của phụ nữ tuổi Mão sung túc đủ đầy.

Hậu vận về sau của phụ nữ tuổi Mão sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trời sinh khí chất phú quý. Đa số người tuổi này có phong thái tao nhã, sống tình cảm. Phụ nữ tuổi Thìn lại rất sâu sắc, thông minh, nếu muốn gì họ sẽ làm tới cùng. Khi bước vào tuổi trung niên, con giá này sẽ có sự nghiệp riêng mà không cần ai giúp đỡ. Chính sự thu hút từ nét quyến rũ và thành đạt khiến đàn ông say mê con giáp này. Cuộc sống hôn nhân của phụ nữ tuổi này cũng rất viên mãn. Phụ nữ tuổi Thìn có số vượng phu, họ có thể giúp chồng thành công.