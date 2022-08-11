3 nàng giáp không chỉ xinh đẹp mà còn có chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, học rộng hiểu sâu đến các đấng mày râu cũng phải nể nang

Đặc điểm lớn nhất của tuổi Tỵ là thông minh, nhưng sự nhanh nhạy này lại được họ khéo léo giấu kín khiến ai nhìn vào cũng nghĩ tuổi Tỵ chân chất thân thà. Họ sinh ra là những người giỏi tư duy và xuất sắc trong việc tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc nhiều hơn là bằng cơ bắp, thích tổ chức và lập kế hoạch chứ không muốn trực tiếp nhúng tay vào công việc. Thực tế thì ngược lại, trong đầu họ luôn ấp ủ những mưu cao kế sâu. Tuổi Tỵ xứng là người thông minh nhất trong 12 con giáp .

Người tuổi Dần vốn có tính cách rất thẳng thắn và quyết đoán, một khi đã quyết tâm làm việc gì thì phải thực hiện cho bằng được mới thôi. Dường như họ chẳng bao giờ do dự, chần chừ, đặc biệt là khi cơ hội xuất hiện trước mắt. Thực chất, họ là một người cuồng công việc, đã bắt tay vào làm việc gì là sẽ quyết tâm, cố gắng đến cùng, tới khi đạt được mục tiêu mới thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Dù trong cuộc sống, họ có là một người đơn giản hoặc lười biếng đi chăng nữa thì trong công việc, họ cũng trở thành một nhân viên hoặc một lãnh đạo vô cùng gương mẫu, vô cùng tài năng. Với họ, công việc dường như có một sức hút mãnh liệt, khiến họ có thể không ngừng cố gắng vươn lên, trở thành một con giáp tài giỏi, đáng ngưỡng mộ mới thôi.

3. Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này rất thích học hỏi và nhạy bén trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Nói đến độ láu cá không có con giáp nào vượt qua được người tuổi Tý. Họ biết “nhìn xa trông rộng” và đoán biết ngay kết quả cũng như quy luật phát triển của vấn đề. Nhờ vậy mà, trong cuộc sống người tuổi Tý dễ có được thành công. Bên cạnh đó, người tuổi Tý còn trí tuệ cực kỳ thông minh, luôn là người tiên phong khám phá những điều mới mẻ.Sự thông thái của tuổi Tý thể hiện ở tầm nhìn. Họ có thể nhận ra quy luật cho những sự việc rất đơn giản, từ đó có thể kiểm soát tình hình rất tốt. Họ thể hiện trí tuệ đó ra ngoài nên thực tế chứng minh tuổi Tý rất hay được làm lãnh đạo.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.