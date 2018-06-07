3 nàng giáp hội tụ hết những nét tốt đẹp của thiên hạ, chàng nào tu mấy kiếp mới lấy được!

Tâm linh - Tử vi 07/06/2018 05:30

Đây là những nàng giáp được trời ban số phú quý, lại vượng phu khó ai bằng!

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sống nội tâm, lại lương thiện hiền lành. Họ luôn quan tâm đến người bên cạnh. Vì từng trải nên họ luôn ở bên để giúp đỡ người gặp điều không vui. Con giáp này luôn xem tình yêu là điều có thể giúp họ xây nên những ước mơ đẹp. Khi đã lấy chồng, họ hết lòng vì gia đình, làm tròn trách nhiệm người mẹ người vợ. Họ tâm lý, luôn biết cách giúp chồng đỡ buồn phiền lo âu. Đàn ông lấy được con giáp này thì đúng là may mắn, vì hạnh phúc trong nhà đều do vợ tạo nên.

3 nàng giáp hội tụ hết những nét tốt đẹp của thiên hạ, chàng nào tu mấy kiếp mới lấy được! - Ảnh 1
Đàn ông lấy được con giáp này thì đúng là may mắn, vì hạnh phúc trong nhà đều do vợ tạo nên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn quyến rũ và khó đoán. Họ còn mạnh mẽ và kiên định, ai cũng phải khâm phục. Dù trong mối quan hệ nào, con giáp này đều để lại ấn tượng sâu sắc với người đối diện ngay từ lần đầu. Sau khi lấy chồng, người tuổi Thìn càng trở nên thu hút khi khéo léo quán xuyến gia đình và cả công việc ngoài xã hội. Họ tâm lý, lại thông minh nên luôn giúp chồng ngoại giao. Đàn ông lấy được con giáp này nên quý trọng họ vì đây là báu vật hiếm thấy khó tìm!

3 nàng giáp hội tụ hết những nét tốt đẹp của thiên hạ, chàng nào tu mấy kiếp mới lấy được! - Ảnh 2
Đàn ông lấy được con giáp này nên quý trọng họ vì đây là báu vật hiếm thấy khó tìm! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Dậu thì cứ yên tâm gia đình trong ấm ngoài êm. Vì đây là những người vợ thông minh giỏi giang, luôn có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Không những vậy, người tuổi Dậu hào phóng, biết quan tâm người khác, không độc đoán áp đặt. Sau khi kết hôn, con giáp này xem trọng gia đình, tận tụy hết lòng. Họ biết chi tiêu hợp lý, giúp chồng giữ tiền.

Con giáp này biết đàn ông đi làm thường vất vả hơn nên luôn thấu hiểu chồng. Họ không quan trọng vật chất, luôn xem trọng tình cảm trên hết. Họ có thể không cần chồng giàu, nhưng nhất định phải thủy chung. Con giáp này luôn cố gắng hết sức để gia đình hạnh phúc ấm êm.

3 nàng giáp hội tụ hết những nét tốt đẹp của thiên hạ, chàng nào tu mấy kiếp mới lấy được! - Ảnh 3
Đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Dậu thì cứ yên tâm gia đình trong ấm ngoài êm - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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