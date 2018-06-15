3 nàng giáp giỏi kiếm tiền, lại biết giữ tiền, chồng nào lấy được giàu sang mấy đời!

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu thẳng thắn, trung thực, thích làm hơn là nói. Từ nhỏ, con giáo này đã biết trân trọng những giá trị của cuộc sống, họ đương đầu với khó khăn, luôn cố hết mình để đạt được điều mình muốn. Thực tế thì con giáp này được ban phúc đức, tiền tài không thiếu, họ chỉ cần cố gắng làm giàu tài sản sẵn có. Đây còn là con giáp chăm chỉ nhất, sau khi lấy chồng càng giúp chồng giàu sang. Trong nhà có phụ nữ tuổi Sửu thì cứ yên tâm, sung túc giàu có mấy đời!

Trong nhà có phụ nữ tuổi Sửu thì cứ yên tâm, sung túc giàu có mấy đời! - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý là người thông minh, siêng năng, có trách nhiệm với gia đình. Vì thế họ luôn cố gắng không ngừng để cho người thân cuộc sống tốt đẹp nhất. Vì họ thông minh nên luôn suy tính kỹ càng khi làm, có những kế hoạch để tránh những rủi ro, dễ dàng thành công. Đây còn là con giáp tự lập, không thích cậy dựa ai. Họ có khả năng làm giàu, lại giỏi giữ tiền, ai lấy được họ thì đúng là có phúc đức. Hơn nữa, người tuổi Tý luôn biết trau dồi mình, càng dễ thăng tiến và thành công.