3 nàng giáp cứ ĐỦNG ĐỈNH ĂN XÀI, chuyện còn lại CỨ ĐỂ CHỒNG LO

Tâm linh - Tử vi 12/01/2018 05:30

Từ khi lấy chồng, những con giáp này cứ thong thả ăn xài, tận hưởng cuộc sống, chuyện còn lại cứ để hết cho chồng lo!

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ thường có sự bình tĩnh, trang nhã, xinh xắn, lại có chút đài cát khiến đàn ông say mê. Và nhiều khi, ở họ còn là sự lãng mạn, lại đầy trong sáng, cũng rất kiên cường và mạnh mẽ.

Phụ nữ tuổi Tỵ hay bị thu hút bởi người đàn ông từ tốn, dịu dàng, lại giỏi cảm thông. Chính sự dung dị, thân thiện của đàn ông thế này khiến họ trở nên nhẹ nhàng và cởi mở hơn trong mối quan hệ.

Con giáp này luôn mong muốn có một tình yêu mãnh liệt và say mê. Khi lấy chồng, cuộc sống của họ sung túc không thiếu gì, chồng lại yêu chiều hết lòng.

3 nàng giáp cứ ĐỦNG ĐỈNH ĂN XÀI, chuyện còn lại CỨ ĐỂ CHỒNG LO - Ảnh 1
Khi lấy chồng, cuộc sống của họ sung túc không thiếu gì, chồng lại yêu chiều hết lòng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Phụ nữ tuổi Thìn bản lĩnh và rất mạnh mẽ. Họ độc lập trong cuộc sống và luôn có thể giữ mái ấm gia đình hạnh phúc nhất.

Phụ nữ tuổi Thìn có số phần sung sướng ngay từ khi chào đời. Khi lập gia đình cũng lấy được người chồng ưu tú. Từ đây cả hai sẽ có cuộc sống vợ chồng rất viên mãn.

Họ sống trong sung túc, lại thông minh khôn khéo. Ngay từ nhỏ họ thích đi đây đi đó, nhưng khi lấy chồng rồi sẽ khác. Khi đã có gia đình, họ vì ưu tiên gia đình mà một lòng lo lắng cho chồng con.

3 nàng giáp cứ ĐỦNG ĐỈNH ĂN XÀI, chuyện còn lại CỨ ĐỂ CHỒNG LO - Ảnh 2
Họ độc lập trong cuộc sống và luôn có thể giữ mái ấm gia đình hạnh phúc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuộc đời của phụ nữ tuổi Hợi khá yên ổn và suôn sẻ. Họ lại có tính cách vô tư thoải mái nên lại càng sống thoải mái. Đây là kiểu phụ nữ nhờ chồng mà giàu sang.

Khi đã lấy chồng, họ bắt đầu tập trung làm việc. Hơn nữa, con giáp này lại rất may mắn, có thể khẳng định khả năng và trở nên thành công, giàu có. Nhiều khi, họ còn có sự nghiệp vững vàng hơn cả chồng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018

3 con giáp LÊN CHỨC ẦM ẦM, LÀM SẾP LỚN cũng là chuyện thường trong tháng 2/2018

Đây là 3 con giáp thăng quan tiến chức, công danh sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 2/2018

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 42 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 57 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 27 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026