3 năm tới (2023 - 2025), 3 con giáp này thoát Tam Tai, rũ sạch vận xui, có tên trong “sổ vàng”, càng làm càng giàu

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 07:07

3 năm tới (2023 - 2025) 3 con giáp này khổ trước sướng sau, ra đường chân phải đạp trúng hố vàng, chân trái đạp trúng hố bạc.

 

Tuổi Tuất

Năm 2022 người tuổi Tuất được tam hợp (Dần hợp Tuất trong tam hợp Dần Ngọ Tuất) là tam hợp Thái Tuế tam hợp quý thần, may mắn trở lại, công việc thuận lợi, vận mệnh cải thiện theo hướng tích cực, sự nghiệp có những bước tiến mới khiến những người xung quanh bất ngờ.

Riêng năm 2022 tuổi Tuất làm ăn kinh doanh có nhiều cơ hội phát tài, có thể gặp những đối tác lớn, ký kết những hợp đồng giá trị cao giúp mang lại nguồn thu nhập ngất ngưởng.

Người làm công ăn lương cũng hưởng cuộc sống sung túc nhờ lương thưởng tăng lên.

Nhưng vì không có nhiều cát tinh chiếu mệnh trợ giúp nên tài vận không có sự nhảy vọt. Năm mới công việc của tuổi Tuất thuận lợi, tài vận chung có nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn thuận lợi, có quý nhân phù trợ.

3 năm tới (2023 - 2025), 3 con giáp này thoát Tam Tai, rũ sạch vận xui, có tên trong “sổ vàng”, càng làm càng giàu - Ảnh 1
Đúng bốn năm tới, 3 con giáp này rũ sạch vận xui, một bước tiến lên thành đại gia, tiền chất đầy nhà. Ảnh minh họa: Internet

Nếu người làm kinh doanh có thêm người tuổi Ngọ ở bên mọi việc còn tiến triển tốt hơn.

Hoa Cái tượng trưng cho tài năng được mọi người ngưỡng mộ, nên tuổi Tuất làm công việc sáng tạo, nghệ thuật sẽ luôn tuôn trào cảm hứng khiến bạn tỏa sáng, trở nên nổi tiếng.

Nhưng tuổi Tuất liên quan đến khách hàng (như bán hàng, bảo hiểm, spa... ) thì không thuận lợi bằng, còn có thể gặp khách hàng nữ gắt gỏng, vô lý. Nhưng bạn đừng buồn vì đó là cơ hội tốt giúp bạn học cách kiểm soát chỉ số cảm xúc, khả năng ứng biến, chịu đựng và bình tĩnh để làm đúng bổn phận.

May mắn có sao Hoa Cái trợ lực nên bạn vẫn lấy được lòng tin dựa trên năng lực, sự sáng tạo của mình. Nên nói ít làm nhiều, không quá chú tâm vào việc không phải của mình kẻo vướng thị phi.

Từ năm 2022 đến 2025, tuổi Tuất có khí thế và ham muốn làm giàu mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, cuộc sống của bạn sẽ có những bước chuyển tốt đẹp, mở ra một trang mới tươi sáng.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Tử vi nói rằng kẻ từ năm 2023 những người tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Tuổi Thìn

Ở giai đoạn chuyển giao vận khí từ năm 2022 tới năm 2025 này, tuổi Thìn được dự đoán là như vén màn mây mù để đón ánh Mặt trời rực rỡ.

Sẽ có thách thức nhưng đồng thời đó cũng là cơ hội để con giáp này chứng minh thực lực của bản thân. Thời cơ để bạn bứt phá sẽ đến, giúp Thìn bay cao bay xa hơn nữa, thăng quan tiến chức trong tầm tay và đạt đến đỉnh cao phong độ của mình.

3 năm tới (2023 - 2025), 3 con giáp này thoát Tam Tai, rũ sạch vận xui, có tên trong “sổ vàng”, càng làm càng giàu - Ảnh 2
Sau khi thoát khỏi Tam Tai, 3 con giáp này may mắn không ai bì kịp, dễ trúng số đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, năm 2022 và 2023 là thời điểm những chú Rồng tập trung hoạch định bản thân, tranh thủ mọi cơ hội sẵn có cũng như chủ động tìm kiếm thêm các nguồn lực từ bên ngoài để hiện thực hóa mục tiêu của bản thân.

Cũng nhờ nỗ lực đó, tuổi Thìn có thể đạt được bước đột phá lớn, giúp đường tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp cũng tiến băng băng trên lộ trình bạn đã đặt sẵn. Vấn đề sức khỏe trong 2 năm này cũng không có gì nguy hại, gia đạo êm ấm, con cái chăm ngoan.

Đến năm 2024, chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, bạn nên chú ý tới sức khỏe không chỉ của bản thân mà còn cả người thân trong gia đình. Năm 2025, tài lộc tăng dần lên, lại thêm quẻ Ly Cửu vận tương trợ nên vận khí tương đối viên mãn, bớt đi nhiều mối lo toan. Thậm chí nếu làm tốt, bạn hoàn toàn có thể trở thành một trong những con giáp giàu sang nhất trong 4 năm tới, sung túc vượt nghịch cảnh.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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