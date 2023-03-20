3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, tiền phủ kín lối đi của 3 con giáp, vận đỏ chót như son, vàng bạc ập về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 20/03/2023 10:11

Trong thời gian này, những con giáp may mắn dưới đây sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Mão

Bước chân vào thời gian 3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Mão sẽ liên tục đón tin vui tài lộc, vận may gõ cửa ầm ầm. Con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần May Mắn chiếu cố nồng hậu, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên sẽ gặp hái thành công bất ngờ.

Nếu ai đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường thì cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng vượng tài vượng lộc.

3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, tiền phủ kín lối đi của 3 con giáp, vận đỏ chót như son, vàng bạc ập về đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được.Họ luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình.

Bước sang thời gian 3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ càng vượng vận tài lộc. Được ơn trên nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Thìn sẽ hái ra tiền, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, tiền phủ kín lối đi của 3 con giáp, vận đỏ chót như son, vàng bạc ập về đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. 

Tuổi Dậu sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền trong 3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch. Sao Hồng Loan chiếu mệnh sẽ khiến Dậu ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được. Con giáp giàu có này khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. 

3 mùng đầu tiên nhuận tháng 2 âm lịch, tiền phủ kín lối đi của 3 con giáp, vận đỏ chót như son, vàng bạc ập về đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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