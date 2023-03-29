3 dấu hiệu nhận biết tướng phu thê trời định ăn đời ở kiếp, tài lộc viên mãn

Theo nhân tướng học, hai vợ chồng có khuôn mặt tựa tựa nhau nghĩa là có tướng phu thê. Những cặp đôi này thường có những dặc điểm chung như mũi cao, miệng rộng, kiểu cười giống nhau, cử chỉ điệu bộ như nhau. Được chia thành 3 phần: Thượng Đình (từ chân tóc đến lông mày), Trung Đình (từ lông mày đến dưới cánh mũi), và Hạ Đình (từ dưới cánh mũi đến cằm).

Với 3 phần này tương ứng với 3 thời kỳ trong cuộc đời: tiền vận, trung vận và hậu vận. Nếu cặp đôi có tỷ lệ ba phần khuôn mặt giống nhau thì được cho là có nét phu thê, sẽ luôn sống hòa hợp và hạnh phúc. Đây là yếu tố giúp cuộc sống của các cặp đôi luôn hòa hợp và gắn bó với nhau lâu dài.

Là có sự phối hợp, cân bằng âm dương từ ngoại hình đến tính cách thì giữa hai người giống như hai cực của thỏi nam châm, nên hút nhau rất mạnh.

Tính cách: Người thì ít nói còn một người nói nhiều; người nóng tính lại ở bên người dịu dàng, biết kiềm chế; người có tính cách chững trạc, trầm ổn ở bên một người tính cách trẻ con, bộc trực…

Ngoại hình: Người cao ở bên người thấp; người béo ở bên người gầy; người da đen ở bên người da trắng; người xấu ở bên người xinh…

Ảnh minh họa: Internet

Có ngoại hình, tính cách giống nhau

Đây là dấu hiệu nhận biết cặp đôi có tướng phu thê đơn giản nhất. Sự hao hao về ngoại hình này có thể nhận thấy dễ dàng qua khuôn mặt.

Ví dụ: cả hai cùng có mắt 1 mí, cùng có dáng người mũm mĩm, cùng có môi dày, mũi thấp hoặc cao giống nhau…

Những cặp đôi có ngoại hình tương đồng với nhau thường có nhiều điểm giống nhau về sở thích, tính cách, lối sống… và đây cũng là một yếu tố quan trọng để giúp hai người gắn bó bền chặt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.