3 con giáp xui xẻo đủ đường, tài chính suy giảm đáng kể trong ngày 13/8 và 14/8: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, họa vô đơn chí

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong ngày 13/8 và 14/8 đen đủi đủ đường, vướng vào thị phi.

Tuổi Tuất

Xem bói trong ngày 13/8 và 14/8, người tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường chinh phục thành công. Họa thị phi dồn dập, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh dù đã lên kế hoạch kĩ càng cho mọi chuyện nhưng nếu không linh hoạt ứng biến thì vẫn có thể thất bại ngay phút cuối cùng.

Vận trình lên xuống thất thường, tinh thần khi hào hứng, khi lại thất vọng, bản mệnh cần sửa tính cứng nhắc, bảo thủ của mình, bởi đó chính là lý do khiến bạn gây thù chuốc oán với những người xung quanh. Vốn là bạn bè nay quay lưng trở mặt thành thù, họa tiểu nhân cũng từ đó mà ra, tứ phía đều không có người thân cận, muốn tiến hay lùi cũng thập phần khó khăn.

“Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè”, nếu bản mệnh không khéo léo xử lý các mối quan hệ, để cho mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, các mối quan hệ dày công gây dựng nay đổ bể trong chớp mắt. Chẳng thể cậy nhờ được ai, chỉ có thể hoàn toàn tự lực cánh sinh, dựa hết vào bản thân mình mà thôi.

3 con giáp xui xẻo đủ đường, tài chính suy giảm đáng kể trong ngày 13/8 và 14/8: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, họa vô đơn chí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong ngày 13/8 và 14/8, tuổi Thân nên cẩn thận trọng kẻo bị phá tài, lừa đảo dẫn đến hao tốn tiền của. Đặc biệt, cần hết sức chú ý khi làm những việc liên quan đến giấy tờ, hợp đồng.

Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, ý thức rõ ràng về những khoản tiền mình kiếm được để tránh tiêu xài lãng phí, mất kiểm soát. Ngoài ra, bản mệnh cần tránh xa những trò cờ bạc đỏ đen, nếu không làm được bao nhiêu cũng sẽ tiêu tan hết. 

Họ còn nằm trong số những con giáp dễ bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách hãm hại. Công việc căng thẳng khiến bạn áp lực, nay lại thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân nên càng thêm phần mệt mỏi.

3 con giáp xui xẻo đủ đường, tài chính suy giảm đáng kể trong ngày 13/8 và 14/8: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, họa vô đơn chí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không chỉ tiêu tốn tiền bạc mà tuổi Sửu còn sẽ rất dễ vướng phải những chuyện rắc rối trong công việc cũng như tình cảm trong ngày 13/8 và 14/8.

Khoảng thời gian này bạn sẽ khá căng thẳng về những vấn đề liên quan đến tài chính. Dù là một người khá chỉn chu và luôn đặt ra các kế hoạch, mục tiêu rõ ràng.

Tuy nhiên những chuyện không hay đột ngột phát sinh sẽ có thể khiến bạn trở tay không kịp.

3 con giáp xui xẻo đủ đường, tài chính suy giảm đáng kể trong ngày 13/8 và 14/8: Sự nghiệp tụt dốc không phanh, họa vô đơn chí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 13/8/2023, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 13/8/2023, Thần Tài 'điểm danh ban lộc', 3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh

3 con giáp mang mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên bừng bừng, tiền bạc rủng rỉnh sau ngày 13/8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 13/8 tu vi ngay 14/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 16 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 22 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông