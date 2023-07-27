3 con giáp xui xẻo tận mạng trong ngày 31/7: Vận trình gặp nhiều rối ren, làm ăn thất bát, dễ vướng vận xui trong công việc

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 09:25

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây coi chừng bị tiểu nhân cản đường trong ngày 31/7, sự nghiệp lâm vào bế tắc.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc. Bạn được khuyên nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Dường như cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc trong ngày 31/7.

Ngày này không phải là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng, bạn nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Ngày Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

3 con giáp xui xẻo tận mạng trong ngày 31/7: Vận trình gặp nhiều rối ren, làm ăn thất bát, dễ vướng vận xui trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày 31/7, Ngọ bị vận đen bủa vây, tiểu nhân đeo bám, lành ít dữ nhiều. Lúc này, người tuổi Ngọ hung hiểm đầy mình, khó gặp được chuyện may mắn, nhất là khi điềm báo tiểu nhân đến rất gần. Công việc vốn đang tiến hành thuận lợi bỗng dưng nảy sinh không ít chuyện bất đồng với đối tác, với đồng nghiệp. Có thể bản mệnh còn vướng phải những chuyện thị phi sai sự thực nhưng không có cách nào thanh minh.

Những lúc như thế này, nếu tuổi Ngọ nóng giận thái quá, bốc đồng thiếu tỉnh táo thì có thể sẽ mắc phải không ít sai lầm, khiến cho con đường phía trước đã trắc trở lại càng thêm gập ghềnh, khó có được điều mình mong muốn. 

3 con giáp xui xẻo tận mạng trong ngày 31/7: Vận trình gặp nhiều rối ren, làm ăn thất bát, dễ vướng vận xui trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày 31/7, tuổi tuất Không kiên nhẫn và không quan tâm đến thành công, bạn có thể phạm lỗi tâm lý và chiến thuật trong công việc. Một mình, bạn không thể mang lại thành công gì và bạn có xu hướng độc đoán trong nhóm làm việc cùng đồng nghiệp. Những thay đổi đột ngột về tâm trạng cũng như khủng hoảng chán nản. Có thể là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ suy nhược thần kinh hoặc ngất xỉu.

Hy vọng các giao dịch kinh doanh và thông tin liên lạc sẽ chậm lại trong những ngày đầu tháng mới, khi sự nhầm lẫn và thất vọng ngự trị. Đây không phải là thời điểm tốt để đi du lịch hoặc mua hàng đắt tiền.

3 con giáp xui xẻo tận mạng trong ngày 31/7: Vận trình gặp nhiều rối ren, làm ăn thất bát, dễ vướng vận xui trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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