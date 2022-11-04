3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023, tài lộc tụt dốc, tiểu nhân "thọc gậy bánh xe" công danh xuống dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 04/11/2022 21:16

3 con giáp nên chú ý cẩn trọng trong mọi việc, tránh những tai họa không đáng có.

Tuổi Thân

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023, tài lộc tụt dốc, tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' công danh xuống dốc không phanh - Ảnh 1

Tử vi tuổi Thân năm 2023 chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng họa thị phi đeo bám. Trong công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Thân dễ mất tiền, thất thu.

Người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Công việc của Thân có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Người tuổi Thân cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, năm này hạn chế đi đâu xa, cũng không nên có các quyết định hành động quan trọng như làm nhà, kết hôn đều cần phải xem xét kỹ lưỡng. Tử vi tuổi Thân năm 2023 chú ý quan tâm bạn cần cẩn trọng họa thị phi đeo bám.

Tuổi Thìn

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023, tài lộc tụt dốc, tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' công danh xuống dốc không phanh - Ảnh 2

Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang. Ảnh minh họa: Internet

Quý Mão 2023 là năm thứ 3 vướng hạn Tam tai của những người cầm tinh con Rồng nên vận hạn sẽ có phần nhẹ hơn. Tuy nhiên người tuổi Thìn cũng không nên chủ quan.

Trong năm tới, tuổi Thìn công danh ổn định, tuy nhiên tài lộc vẫn chậm chạp, không có sự bứt phá. Con giáp này nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như xây nhà hoặc kết hôn.

Tuổi Thìn cũng nên chú ý đến sức khỏe, đề phòng tiểu nhân, tránh kiện tụng và đề phòng tiền mất tật mang.

Tuổi Tý

3 con giáp xui xẻo nhất Quý Mão 2023, tài lộc tụt dốc, tiểu nhân 'thọc gậy bánh xe' công danh xuống dốc không phanh - Ảnh 3

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc "rơi rớt". Ảnh minh họa: Internet

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Năm Quý Mão 2023, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý bước sang năm 2023 cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc "rơi rớt", dễ gặp thị phi.

Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp được "Ánh sáng tài lộc" chiếu rọi trong ngày 26/10/2022

3 con giáp được "Ánh sáng tài lộc" chiếu rọi trong ngày 26/10/2022

Vào ngày mai 26/10/2022 3 con giáp này sẽ được tài lộc, danh vọng bao quanh. Tuy nhiên, đường tình duyên lại không mấy thuận lợi.

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