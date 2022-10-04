3 con giáp xui xẻo gặp đại hạn trong ngày 5/10, đề phòng tiểu nhân, dễ gặp họa hao tài

Tử vi cảnh báo 3 con giáp dưới đây nên cẩn trọng kẻo mang họa hao tài vào ngày này.

Tuổi Thìn Người tuổi Thìn cần phải đề phòng tiểu nhân quấy phá trong ngày 5/10. Đây là ngày Quý Nhân của tuổi Thìn rời đi, không có sao Cát Tinh hỗ trợ nên công việc của Thìn gặp trắc trở, khiến cho tinh thần con người bất ổn. Nếu không tỉnh táo, đây sẽ là thời cơ tốt để tiểu nhân giở trò quấy phá.

Ảnh minh họa: Internet Người tuổi Thìn cần đề cao cảnh giác, hành sự cẩn trọng, không nên gây hấn với người khác tránh rước họa vào thân. Làm việc liên tục cũng khiến tình hình sức khỏe của con giáp này gặp nhiều vấn đề bất lợi. Sau một thời gian dài làm việc, cơ thể bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Đừng bắt đầu óc phải làm liên tục như cái máy, nếu không bạn sẽ sớm rơi vào tình trạng lao lực. Tuổi Dần Là một trong những con giáp xui xẻo trong ngày 5/10, người tuổi Dần được dự báo phải đối mặt với khá nhiều vất vả. Khối lượng công việc tăng nhiều mà thời gian lại eo hẹp, buộc bạn phải tăng ca hoặc đem việc về nhà làm tiếp. Cảm giác lúc nào cũng bận bù đầu nhưng việc chẳng vơi bớt ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của những chú Hổ.

Ảnh minh họa: Internet Trong ngày 5/10 bạn luôn phải thúc ép bản thân làm việc hết mình. Bên cạnh đó, hung tinh cũng cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng hay bị chiếm đoạt tài sản của Dần không nhỏ. Tiểu nhân rình rập từ lâu, chỉ đợi bạn sơ hở là giở trò lừa đảo tiền bạc. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để không mất tiền oan. Tuổi Ngọ Hung vận lấn át cát vận, ngày 5/10 sẽ là thời điểm nhiều thách thức với người tuổi Ngọ. Đặc biệt ngay từ sáng sớm, thì đường tài lộc đã khá bấp bênh, nguy cơ hao tài tốn của trong ngày của những chú ngựa là rất lớn. Ảnh minh họa: Internet Hung thần Kiếp Tài khiến người tuổi Ngọ phải đau đầu vì vấn đề tiền bạc. Một phút mù quáng lỡ làng khiến bản mệnh hối hận không thôi khi tiền bạc trong túi lũ lượt ra đi. Do tin người thái quá mà Ngọ chưa xem xét kỹ càng, cân nhắc thiệt hơn đã vội đầu tư thì tai họa khó lòng tránh nổi. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-xui-xeo-gap-dai-han-trong-ngay-5-10-de-phong-tieu-nhan-de-gap-hoa-hao-tai-508211.html