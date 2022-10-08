3 con giáp xui xẻo bị vận Đại Hao bám lấy, nguy cơ mất tiền, hao của thường trực xảy ra trong ngày 9/10

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 09:27

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo này, bản mệnh cần đề phòng trong tất cả mọi chuyện kẻo vận hạn đổ ập xuống đầu.

 

Tuổi Ngọ

Điềm báo tử vi cho thấy, tuổi Ngọ bị nhiều hung tinh ngáng trở vào cuối tuần nên khó gặt hái kết quả như ý muốn. Vận trình sa sút nghiêm trọng nhất vào ngày 9/10, Ngọ có thể rất dễ vướng vào thị phi, do hành động vô tình của bản thân vì muốn thỏa mãn trí tò mò hoặc kẻ xấu bị lôi kéo. Làm gì cũng phải giữ cái đầu lạnh, chỉ khi giữ được bình tĩnh thì Ngọ mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Ngược lại, vội vàng chỉ làm mọi việc rối tung hơn mà thôi. Đặc biệt là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc Ngọ cần giữ cho mình tinh thần tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

3 con giáp xui xẻo bị vận Đại Hao bám lấy, nguy cơ mất tiền, hao của thường trực xảy ra trong ngày 9/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho tuổi Ngọ là bạn cần phải giữ mình, chớ gây chuyện đối đầu với kẻ tiểu nhân, hành động đó chỉ đem lại những tổn hại về phía bạn mà thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, đôi lúc nín nhịn là để giữ không khí hài hòa với những chuyện không đánh để phân bua, không có nghĩa bạn e sợ trước đối phương.

Tuổi Hợi

Hung cát đan xen trong sự nghiệp của người tuổi Hợi vào ngày 9/10. Do đó, bạn chớ nên nản chí khi gặp phải khó khăn, cũng chớ nên kiêu ngạo khi gặt hái thành công. Bất cứ sự lơ là hoặc bất cẩn nào cũng có thể khiến bạn phải đối diện với thất bại. Tử vi khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà.

3 con giáp xui xẻo bị vận Đại Hao bám lấy, nguy cơ mất tiền, hao của thường trực xảy ra trong ngày 9/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu. Thời điểm này, bạn cũng cần tỉnh táo trong những quyết định đầu tư tài chính hay mua sắm của mình, nếu không rất dễ hao tài không đáng. Những kẻ xấu bụng cũng có thể lợi dụng lúc này để dẫn dụ bạn vào tròng hòng chiếm đoạt tài sản.

Tuổi Mùi

Dường như vận trình của người tuổi Mùi không mấy hanh thông trong ngày 9/10. Bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên, bị giao cho nhiều công việc khó, khiến tinh thần luôn căng thẳng. Những lúc thế này, bạn tìm người có kinh nghiệm phong phú để trao đổi, tháo gỡ khúc mắc.

3 con giáp xui xẻo bị vận Đại Hao bám lấy, nguy cơ mất tiền, hao của thường trực xảy ra trong ngày 9/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc cũng khá ảm đạm khi bạn không gặt hái được thành tích nào đáng kể. Với người làm kinh doanh, sự cạnh tranh gay gắt khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Đây là lúc con giáp này cần bước chậm lại để nhìn nhận, đánh giá những việc đã qua, đồng thời xác định phương hướng cho thời gian sắp tới.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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