3 con giáp xui tận mạng TỪ GIỜ ĐẾN CUỐI NĂM, tiểu nhân quấy phá, khí may giảm dần, kiểu gì cũng hao tài, tổn sức, rước bực trong người

Tâm linh - Tử vi 15/06/2022 18:01

Những con giáp này trong năm nay việc làm ăn cần chú ý hơn, đồng thời, thận trọng trong cách ứng xử cũng như công việc hàng ngày để hóa giải vận xui của mình.

Tuổi Dần

Cứ 12 năm một lần, mỗi con giáp lại đến hạn năm tuổi và năm nay, những người tuổi Dần cũng không ngoại lệ.

Từ giờ đến cuối năm nay, công việc của người tuổi Dần khá biến động, tuy nhiên đến hết năm, công việc sẽ bớt vất vả hơn do có Thiên Ấn cát thần nâng đỡ. Tuy vậy, người tuổi Dần nên hạn chế trong việc hùn hạp hay liên kết với nhau trong công việc để tránh những bất hòa.

Về mặt tài lộc, từ giờ đến cuối năm nay là thời điểm kém khởi sắc đối với người mang tuổi Dần, tiền làm ra sẽ khó có thể giữ được do phải chi tiêu nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, với bản tính cần kiệm của mình, người tuổi Dần vẫn có thể trang trải được khá tốt. Để tránh vấn đề tranh chấp tiền bạc, tuổi Dần cũng nên cẩn thận trong việc chọn đối tác làm ăn, nhất là người trong gia đình.

3 con giáp xui tận mạng TỪ GIỜ ĐẾN CUỐI NĂM, tiểu nhân quấy phá, khí may giảm dần, kiểu gì cũng hao tài, tổn sức, rước bực trong người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình ngay thẳng, có gì nói đó, đặc biệt trong công việc thể hiện quan điểm rõ ràng, không vụ lợi nên thường có kẻ không ưa, bịa chuyện nói xấu. Nhưng đó chẳng phải việc gì lớn, vì người tuổi Tỵ chỉ quan tâm đến suy nghĩ của những người thân và người mình yêu, còn miệng thiên hạ thì cứ mặc.

Thế nhưng, thời gian tới người tuổi Tỵ rất khổ tâm, vì chuyện tình cảm bị gia đình ngăn cấm do kỵ tuổi. Vận tài lộc từ giờ đến cuối năm nay cũng trắc trở, có nhiều chuyện cần đến tiền gây thất thoát nghiêm trọng.

Vậy nên, người tuổi Tỵ làm gì cũng phải bình tĩnh, nhất là trong chuyện tình cảm cần bình tĩnh thuyết phục gia đình, đồng thời chớ để xảy ra mâu thuẫn khiến tình cảm rạn nứt nhé. Song song đó, người tuổi Tỵ cần cân nhắc chuyện chi tiêu, xem thứ cần mua có đáng hay không, kẻo mua về bỏ xó hoang phí, trong khi có thể đem tiền đó gửi tiết kiệm để sinh lời, dần dà đủ nhiều đem đi đầu tư nếu muốn.

3 con giáp xui tận mạng TỪ GIỜ ĐẾN CUỐI NĂM, tiểu nhân quấy phá, khí may giảm dần, kiểu gì cũng hao tài, tổn sức, rước bực trong người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tình cảm: Tình cảm của người tuổi Tuất trong năm nay khá bấp bênh do bản thân khá rụt rè, vô tâm kết hợp với bản tính dễ chán nản làm cho mọi việc khó thành. Người độc thân sẽ ít có cơ hội gặp được nửa kia ưng ý. Còn đối với những người có gia đình cần chú ý phân bổ thời gian hợp lý, đừng quá lao đầu vào công việc làm tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt.

Công việc: Người tuổi Tuất để có được công việc thuận buồm xuôi gió từ giờ đến cuối năm nay cần phải cẩn trọng cách hành xử cũng như lời ăn tiếng nói. Tránh những lời nói ảnh hưởng xấu đến công việc và gây ra nhiều hệ lụy không đáng có.

Tài lộc: Tài lộc của người tuổi Tuất từ giờ đến cuối năm nay không mấy dư dả nhưng cũng không đến mức túng thiếu. Cần đề cao sự tiết kiệm, tích lũy và đầu tư dài hạn để dư dả hơn về mặt tài chính. Trong công việc đầu tư, cần ổn định lâu dài tránh đầu tư lướt sóng gây nhiều bất trắc không đáng có.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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