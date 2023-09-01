3 con giáp xòe tay hứng tiền từ Thần Tài trong ngày 1/9: Làm gì cũng thuận lợi, sự nghiệp phất lên phơi phới, gặt hái nhiều thành công

Tử vi con giáp dự đoán, 3 con giáp dưới đây rủ nhau ăn lộc Thần Tài, hứng mưa tiền gió bạc từ bề trên trong ngày 1/9.
- Mệnh trời đã định, 3 con giáp làm ăn sinh lời cực đỉnh từ ngày 31/8 đến ngày 5/9: Cầu duyên hữu duyên, tài chính tăng gấp bội, giàu có chóng mặt
- Đúng 9 giờ, thứ Năm ngày 31/08/2023, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tài vận hanh thông, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau
Tuổi Mão
Người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn. Muốn tìm được điểm yếu của con giáp này là chuyện tương đối khó. Bản mệnh giàu sức sáng tạo, chỉ cần tìm được môi trường làm việc phù hợp là họ có thể nhanh chóng khẳng định bản thân.
Tử vi dự báo rằng, trong ngày 1/9, cuộc sống của tuổi Mão được cải thiện tích cực. Vận khí của con giáp này thịnh vượng, tài lộc hanh thông, tiền của dồi dào. Bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, quý nhân tề tựu.
Tuổi Mão có thể tranh thủ thời cơ này để kiếm được nhiều tiền, tăng thêm thu nhập. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh gặp nhiều may mắn, công việc có bước chuyển bất ngờ. Người tuổi Mão sẽ không nghĩ rằng sẽ thành công đến bất ngờ như vậy.
Tuổi Mùi
Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp này vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Thế nên, dù trải qua biết bao thăng trầm, thất bại lắm phen nhưng Mùi vẫn chạm tay vào thành công, giàu sang vô đối.
Đặc biệt, trong ngày 1/9, con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay.
Nếu đang phân vân trước những quyết định đầu tư, kinh doanh Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ, tự làm đại gia của chính mình.
Tuổi Tỵ
Trời sinh những người cầm tinh con rắn giỏi giang, thông minh và hoạt bát. Dù là trong công việc hay đời thường thì họ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và được cấp trên quý mến. Tử vi học cho hay, trong ngày 1/9, tuổi Tỵ sẽ may mắn hơn người.
Kể từ đây, nếu là người kinh doanh thì lộc lá đến tới tấp, còn nếu làm công ăn lương thì khả năng lớn thăng quan tiến chức, lương tăng gấp đôi gấp ba. Không chỉ vậy, nếu tuổi Tỵ là người độc thân thì sẽ đào hoa rực rỡ, tìm được ý trung nhân, tình yêu thăng hoa rực rỡ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.