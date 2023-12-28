3 con giáp xoay chuyển càn khôn, nhanh chóng trúng số độc đắc trong 5 ngày tới: Hầu bao rủng rỉnh, vận trình dát vàng

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 04:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu có phát hờn, một bước thành đại gia trong 5 ngày tới.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận thức rõ ràng về sự ảnh hưởng của tiền bạc, địa vị và quyền lực trong xã hội. Chính vì vậy, họ trưởng thành sớm, có ý chí, quyết tâm lập nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Con giáp này làm việc độc lập, không ỷ lại vào người khác.

Tử vi nói rằng, trong 5 ngày tới, tuổi Dần có quý nhân phù trợ. Những khúc mắc, trở ngại trước đó được hóa giải, khó khăn chỉ còn là chuyện nhỏ. Tuổi Dần có thể yên tâm phát triển sự nghiệp, hưởng cuộc sống sung túc. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao nhờ công sức đã bỏ ra cho công việc. Trong tháng tới, tuổi Dần sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và trở thành điểm cộng lớn trên con đường thăng tiến.

Vận trình tình cảm của tuổi Dần cũng tương đối thuận lợi. Người đang độc thân có thể tìm được đối tượng khiến mình rung động và có ý định phát triển mối quan hệ một cách nghiêm túc.

3 con giáp xoay chuyển càn khôn, nhanh chóng trúng số độc đắc trong 5 ngày tới: Hầu bao rủng rỉnh, vận trình dát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách thanh lịch, nhẹ nhàng, dù giỏi giang nhưng cũng rất khiêm nhường. Tuy vậy, con giáp này cũng dễ bối rối, mất tinh thần khi gặp khó khăn. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ thường không chủ động, hay do dự mỗi khi cơ hội đến với mình.

Trong 5 ngày tới, người tuổi Mùi nếu làm kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên con giáp này buôn may bán đắt. Họ có cơ hội mua của người chán, bán của người cần, thu về nguồn lợi khủng. Người làm kinh doanh lớn có thể thu lời gấp đôi so với những thời gian trước. 

Trong khi đó, những người làm kinh doanh nhỏ có cơ hội tiếp cận với nhiều khách hàng, hàng về đến đâu, hết đến đó. Những người coi việc kinh doanh là nghề tay trái cũng có thể một nguồn lợi không nhỏ từ công việc này. Chỉ cần người tuổi Mùi nắm bắt cơ hội kinh doanh thì trong tháng này, không ai giàu sang hơn họ.

3 con giáp xoay chuyển càn khôn, nhanh chóng trúng số độc đắc trong 5 ngày tới: Hầu bao rủng rỉnh, vận trình dát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp gan lì, thích thử thách bản thân và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Dù trầy trật lắm phen, nằm gai nếm mật nhưng Ngọ vẫn quyết chiến thắng nghịch cảnh để có được những gì mình mong muốn.

Tử vi trong 5 ngày tới, thời điểm này Ngọ sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại, cuối tháng nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu có này.

3 con giáp xoay chuyển càn khôn, nhanh chóng trúng số độc đắc trong 5 ngày tới: Hầu bao rủng rỉnh, vận trình dát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

3 con giáp ngồi không có tiền, ngồi chơi có vàng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12: Hưởng lộc vô biên, sự nghiệp sáng chói, giàu nứt vách đổ tường

3 con giáp ngồi không có tiền, ngồi chơi có vàng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12: Hưởng lộc vô biên, sự nghiệp sáng chói, giàu nứt vách đổ tường

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bản mệnh tỏa sáng không ngừng, hóa rồng hóa phượng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 28/12 tu vi ngay 29/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 43 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 45 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 48 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 50 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 50 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề