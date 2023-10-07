3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý từ ngày 8/10 đến ngày 17/10: Sự nghiệp thênh thang, cơ hội làm giàu nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm gì cũng thuận, tài vận bừng sáng từ ngày 8/10 đến ngày 17/10.

Tuổi Dần 

Tuổi Dần là những người trời sinh ra đã có bản lĩnh lãnh đạo người khác. Nếu phải làm những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào hoặc các công việc họ không hứng thú thì họ sẽ không phát huy được hết khả năng của mình.

Công việc với người tuổi Dần không chỉ là cách giúp họ kiếm tiền, mà còn là một phần cuộc sống của họ, một công cụ giúp tôi luyện sự tự tin và bản lĩnh của họ. 

Theo các chuyên gia tử vi, từ ngày 8/10 đến ngày 17/10, người tuổi Dần có nhiều lộc về tiền tài, vì thế nên đầu tư kinh doanh để thu về nhiều lợi nhuận nhất. Đây là thời điểm may mắn nên nhất định không được bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp này. 

Ngoài ra, với lợi nhuận thu được, người tuổi Dần cũng được khuyên là nên tiết kiệm hoặc tái đầu tư thay vì tiêu xài cho bản thân, vì sẽ gây ra tác động ngược lại, không tốt cho con đường tài lộc của bạn. 

Bên cạnh đó, do nhanh chóng phất lên, thời điểm này người tuổi Dần cũng sẽ gặp phải một số thách thức từ sự ghen tị của đồng nghiệp hoặc đối tác nên cần hết sức cẩn thận để tránh gặp phải rủi ro hoặc những chuyện thị phi.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý từ ngày 8/10 đến ngày 17/10: Sự nghiệp thênh thang, cơ hội làm giàu nhiều vô kể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có cuộc sống viên mãn đáng ngưỡng mộ, sự nghiệp luôn hanh thông, có cơ hội thăng quan tiến chức. Đồng thời, cát tinh soi chiếu sẽ giúp công việc của bạn ổn định và dễ dàng vượng phát hơn, được lòng đồng nghiệp, được sự tín nhiệm của cấp trên. Do đó, bạn có cơ hội được khẳng định tài năng và bản lĩnh của mình, càng có chỗ đứng nhất định trong xã hội từ ngày 8/10 đến ngày 17/10.

Những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần giao lưu nhiều hơn với những người xung quanh, biết đâu bạn lại tìm được ý trung nhân của mình.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý từ ngày 8/10 đến ngày 17/10: Sự nghiệp thênh thang, cơ hội làm giàu nhiều vô kể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Từ ngày 8/10 đến ngày 17/10 sẽ là thời điểm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

Lúc này, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

3 con giáp vượt chông gai mang về phú quý từ ngày 8/10 đến ngày 17/10: Sự nghiệp thênh thang, cơ hội làm giàu nhiều vô kể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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