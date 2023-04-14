3 con giáp vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ ngày 16/4: con đường tiến thân rộng mở, tài chính dư dả, cơ hội liên tục mở ra trước mắt khiến bản mệnh choáng ngợp

Tâm linh - Tử vi 14/04/2023 15:05

Những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần khởi sắc về tài vận, cơ hội củng cố vị trí và phát triển sự nghiệp, làm giàu đã đến vào ngày 16/4.

Tuổi Thân

Trong ngày 16/4, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, nhất là về tài lộc. Cung Tài Lộc của bản mệnh sẽ chào đón sự xuất hiện của sao cát tường Thiên Đức. Thời điểm trước và sau khi sao cát tú nhập cung sẽ có nhiều tin vui. Vì vậy, những ngày qua chắc hẳn Thân đã cảm nhận được ít nhiều may mắn đến với mình.

Sau ngày này, may mắn vẫn còn đồng hành cùng với người tuổi Thân. Bản mệnh đón nhận tin vui về tài lộc. Công việc cũng có nhiều tiến triển. Ngày cuối tuần, người làm công ăn lương có thể được phê duyệt thưởng nóng hoặc ký quyết định tăng lương. Còn với người làm kinh doanh, những khách hàng cũ sẽ giới thiệu cho Thân những khách hàng mới.

Dù làm công việc gì Thân cũng nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Nhờ vậy mà Thân kết thúc tuần cũ đầy viên mãn, mở ra tuần mỡi thành công rực rỡ.

3 con giáp vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ ngày 16/4: con đường tiến thân rộng mở, tài chính dư dả, cơ hội liên tục mở ra trước mắt khiến bản mệnh choáng ngợp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trung thực và đáng tin cậy, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, ngay cả khi bản thân cũng đang phải xoay sở với cuộc sống riêng. Họ là quý nhân của nhiều người khác và cũng là con giáp vượng vận quý nhân. 

Quý nhân của tuổi Mão có thể là tuổi Tý, Tuất, Hợi, Mùi.

Con giáp này vốn không phải là người đam mê quyền chức hay sống để cầu tài cầu lộc. Song sự lương thiện khiến họ tích được nhiều phúc phần, quý nhân sẽ tự xuất hiện giúp đưa đường chỉ lối, đường tài lộc nhờ đó cũng hanh thông vào ngày 16/4 này. Quý nhân vận khởi vượng giúp nửa đời sau của người tuổi Mão sung túc, viên mãn hiếm ai bằng.

3 con giáp vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ ngày 16/4: con đường tiến thân rộng mở, tài chính dư dả, cơ hội liên tục mở ra trước mắt khiến bản mệnh choáng ngợp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vận khí bắt đầu tăng cao vào ngày 16/4. Dự tính thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ thay đổi được cục diện sự nghiệp mà lâu năm rồi họ luôn giẫm chân tại chỗ, khó thăng tiến. 

Họ cũng tạm biệt những ngày tháng tiền tài "bí rì rì". Đây là thời điểm tài lộc của con giáp tuổi Thìn hanh thông, dễ làm giàu chỉ trong một đêm, nhận được cả "rổ" hạnh phúc, may mắn. 

Ngoài ra, đối với một số người tuổi Thìn, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp nhưng sau khi cố gắng vượt qua khó khăn, họ sẽ gặt hái may mắn, năng lực có sự đột phá. Họ sẽ nắm bắt được cơ hội thăng chức, tăng lương trong tương lai. 

Thời điểm này, họ sẽ làm đầy ngân khố, kiếm tiền dễ dàng, không chỉ thế còn có cơ may trúng thưởng những món tiền may mắn, bất ngờ. 

3 con giáp vượng vận quý nhân, đào hoa rực rỡ ngày 16/4: con đường tiến thân rộng mở, tài chính dư dả, cơ hội liên tục mở ra trước mắt khiến bản mệnh choáng ngợp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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