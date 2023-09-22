3 con giáp vượng tài phát lộc từ ngày 22/9 đến ngày 28/9: LÊN ĐỜI trong tích tắc, tình tiền thênh thang, thời vận lên hương

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chăm chỉ phấn đấu ắt có ngày hái được trái ngọt từ ngày 22/9 đến ngày 28/9.

Tuổi Sửu

Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình. Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. 

Người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả. Dù công việc có bận rộn cách mấy hay chuyện gia đình có gặp trục trặc nhường nào thì bạn vẫn nên duy trì sự ổn định trong tâm trí cũng như sức khỏe của mình. Hãy tận dụng thời gian rảnh để thực hiện một vài bài tập thể dục hay thiền để bồi bổ cho sức khỏe.

3 con giáp vượng tài phát lộc từ ngày 22/9 đến ngày 28/9: LÊN ĐỜI trong tích tắc, tình tiền thênh thang, thời vận lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ nay trở di, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Ngày trước tuổi Tỵ khó khăn thế nào không biết, nhưng từ ngày 22/9 đến ngày 28/9 sẽ có lúc tuổi Tỵ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Đối với những người kinh doanh làm ăn,  đây là lúc  thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.  

3 con giáp vượng tài phát lộc từ ngày 22/9 đến ngày 28/9: LÊN ĐỜI trong tích tắc, tình tiền thênh thang, thời vận lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày 22/9 đến ngày 28/9, người tuổi Dần được dự báo vượng tài khí khá rõ nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nhập mệnh. Tử vi dự báo các nguồn thu đồng loạt tăng lên, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh. Việc buôn bán ngày càng hanh thông, bạn cũng tích lũy được khoản không nhỏ để chuẩn bị cho những dự án sau này.

Với người làm công ăn lương, công việc vẫn giữ được nhịp điệu ổn định. Thiên Đức cát tinh cũng giúp bạn giành được sự tin tưởng của cấp trên, tạo bước đà thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà tuổi này không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên để duy trì được điều này thì bản mệnh vẫn cần cố gắng nhiều hơn rất nhiều.

3 con giáp vượng tài phát lộc từ ngày 22/9 đến ngày 28/9: LÊN ĐỜI trong tích tắc, tình tiền thênh thang, thời vận lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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