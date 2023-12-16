3 con giáp vượng tài cuối tháng 12/2023, đón Tết Dương lịch hạnh phúc, Tết Nguyên đán ấm no, giàu có hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 22:50

Từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, 3 con giáp sau có bước ngoặt lớn trong tài vận, công danh rộng mở, tiền bạc rủng rỉnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Hợi 

Từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Hợi vui vẻ khi đón nhiều tin vui trong tình yêu. 

Công việc: Người tuổi Hợi trong công danh bạn rất trân trọng thành quả của bản thân đạt được. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi cho nhiều người ngưỡng mộ, bạn vui vẻ khi ở cạnh người mình yêu. 

Tài lộc: Bỏ lỡ cơ hội đầu tư cùng người thân.

Sức khoẻ: May mắn mở ra với bạn, bạn tìm được cách rèn luyện thể thao nhẹ nhàng.  

3 con giáp vượng tài cuối tháng 12/2023, đón Tết Dương lịch hạnh phúc, Tết Nguyên đán ấm no, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Trong số các con giáp thì những người tuổi Ngọ chính là con giáp mạnh mẽ hơn người. Đặc biệt trong số 12 con giáp, người tuổi Ngọ chính là con giáp có tính tình ý chí cương trực nên dễ dàng thành công hơn người. Người tuổi Ngọ họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Tuổi Ngọ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, người tuổi Ngọ mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Trong thời gian tới, họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín. Tử vi cho biết trong thời gian này người tuổi Ngọ chính là con giáp bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn phát tài trong thời gian này cuộc sống lên hương viên mãn.

3 con giáp vượng tài cuối tháng 12/2023, đón Tết Dương lịch hạnh phúc, Tết Nguyên đán ấm no, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Từ đây đến Tết Nguyên đán 2024, tuổi Dậu có được những chỉ dẫn phù hợp. Điều này sẽ giúp bản mệnh có thể khai phá những điều có ích cho những dự án mà mình đang theo đuổi bao lâu nay.

Hoặc nếu tuổi Dậu đang có suy nghĩ muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm thích hợp để cân nhắc kỹ lưỡng. Những ai đã có kế hoạch từ trước, đã chuẩn bị được mọi điều kiện thì có thể chủ động thay đổi càng sớm càng tốt.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và gia đình cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ những chuyện ngoài luồng như một lời chê tiêu cực về một nửa của bản mệnh. Nếu con giáp này vững tin thì sẽ không bị tác động và tiếp tục vun đắp tình cảm mà bản mệnh đang có.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Hợi

3 con giáp vượng tài cuối tháng 12/2023, đón Tết Dương lịch hạnh phúc, Tết Nguyên đán ấm no, giàu có hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12): 3 con giáp mang mệnh vương giả, phú quý sang giàu, tài lộc bủa vây không cản nổi

Tử vi 4 ngày liên tiếp (16, 17, 18 và 19/12), 3 con giáp sau liên tục có quý nhân phù trợ, hóa giải khó khăn, thăng tiến trong công việc.

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