3 con giáp vướng hạn tiểu nhân, vận xui ngập đầu, tài lộc cạn kiệt trong 2 ngày tới (30-31/3)

Trong cuối tháng 3, có 3 con giáp vô cùng đen đủi khi bị hung tinh theo sát. Làm bất cứ việc gì cũng đều gặp khó khăn, nhiều điều không thuận lợi

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cũng bước sang năm tam tai thứ 2, tổng thể tài lộc của người tuổi Thìn khá bất ổn, làm ăn không mấy thuận lợi, tài vận đi xuống.

Trong những ngày này, người tuổi Thìn nên hạn chế đi xa, cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định quan trọng như: Kết hôn, xây cất, hỏi cưới, ký hợp đồng,... kẻo bị tiểu nhân gạt.

Về vấn đề sức khỏe, dễ bị ốm đau, bệnh vặt, dễ gặp thị phi và vướng vào các vấn đề pháp lý, kiện tụng, cần cẩn trọng đề phòng tiền bạc, kẻo tiền mất tật mang.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi không cẩn thận, có thể mắc những sai sót cơ bản trong công việc.

Vận trình khá trắc trở, con giáp này có thể bị tiểu nhân quấy phá, xung đột trong công việc. Không những thế, họ cũng cần cẩn trọng trong di chuyển để tránh va chạm xe cộ, gây thương tích.

Vì vậy, con giáp này cũng đừng nên tiêu pha hoang phí. Ngoài ra, một số chuyện thị phi có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người tuổi này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán gặp tài vận rất kém, có thể gặp phải rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Gặp xung Thái Tuế nên người tuổi Tý phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư, làm ăn, kinh doanh đề phòng tiểu nhân. Chú ý về vấn đề tiền bạc dễ bị rơi rớt, mất tiền oan. Dễ gặp thị phi.

Đặc biệt, hạn chế xuất hành đi xa, kiêng kỵ sông biển nếu không sẽ gặp nhiều bất lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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