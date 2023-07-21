3 con giáp vét cạn lộc trời, làm gì cũng lãi to vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7): Tài vận hanh thông, tài lộc dồi dào, tiền bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 21/07/2023 03:25

Tử vi con giáp dự đoán, , 3 con giáp dưới đây vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7) chuẩn bị thăng quan tiến chức, ai kinh doanh thì doanh thu tăng vọt, vô lo vô nghĩ.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ trời sinh đa tham vọng hơn người luôn thích đứng đầu và khẳng định được vị trí ưu tú của mình trong 12 con giáp. Người tuổi Dần sẽ không bao giờ ngừng nghỉ nếu như chưa đạt được mong muốn của mình.

Theo tử vi học thì người tuổi Dần sẽ gặp may mắn vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7), tài lộc của người tuổi Dần thăng tiến hơn người. Họ sẽ thu được nhiều nguồn tài lộc khiến cho cuộc sống của người tuổi Dần trở nên viên mãn như trong mơ. Những con Hổ hãy nắm bắt thời kỳ này để tạo ra sự bứt phá riêng cho mình trong tương lai.

3 con giáp vét cạn lộc trời, làm gì cũng lãi to vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7): Tài vận hanh thông, tài lộc dồi dào, tiền bạc chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp tốt số trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7) lại là một thời cơ thuận lợi tuyệt vời hơn cả, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm này sẽ giúp cho công việc làm ăn nói chung của tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. Do đó, tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các lĩnh vực mới để có được thành tựu rực rỡ hơn so với tháng cũ.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tuất là những người thẳng thắn, trung thực, trung thành và rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự thành thực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt cho tuổi Tuất. Trong công việc làm ăn, họ được khuyên là nên hành động cẩn trọng, đưa ra các khả năng và rủi ro khác nhau để tránh những hậu quả không mong muốn.

3 con giáp vét cạn lộc trời, làm gì cũng lãi to vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7): Tài vận hanh thông, tài lộc dồi dào, tiền bạc chật két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.

Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.

Vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7), con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Thời điểm này những người tuổi Dậu có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.

3 con giáp vét cạn lộc trời, làm gì cũng lãi to vào đúng 10h ngày hôm nay (21/7): Tài vận hanh thông, tài lộc dồi dào, tiền bạc chật két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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