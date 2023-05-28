3 con giáp vận trình sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức, 'ngồi mát ăn bát vàng' trong tuần mới từ 29/5 - 4/6/2023

Tử vi tuần mới 29/5 - 4/6 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý với các ngày trong tuần tương đối hanh thông, nhất là trong ngày thứ Hai và thứ Tư. Riêng ngày thứ Sáu, bạn hãy cẩn thận, tránh những tranh chấp hay xích mích khó chịu với những người lớn tuổi cùng giới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có quá nhiều biến động trong tuần này. Dường như cơ hội kiếm tiền sẽ chỉ xuất hiện vào đầu tuần nên Thực Thần khuyên những người làm nghề tự do cần phải chớp lấy thời cơ. Dù số tiền mà bạn kiếm được không quá nhiều nhưng vẫn đủ để bạn trang trại cuộc sống một cách thoải mái.

Công việc: Có thể nói, đây là khoảng thời gian làm việc “xuôi chèo mát mái” đối với người tuổi Tý. Công sức của bản mệnh được cấp trên ghi nhận nên có cơ hội nhận được nhiều sự chú ý hơn từ những người xung quanh. Vì thế, người tuổi này hãy tận dụng thời gian tới để trình bày những ý tưởng đã ấp ủ bấy lâu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được tốt vào thời điểm đầu tuần. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dễ tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt không đáng có. Thế nhưng, may mắn là vào thời điểm cuối tuần, mọi khó khăn dần được tháo gỡ và cả hai biết cảm thông với nhau nhiều hơn.

Đây là khoảng thời gian làm việc “xuôi chèo mát mái” đối với người tuổi Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tin vui lớn nhất cho tuổi Tuất mặt sự nghiệp. Đây là tuần hoàn hảo đối với công việc của bạn nhưng phải duy trì niềm đam mê. Dành thời gian nghỉ ngơi để tránh rơi vào tình trạng căng thẳng do làm việc quá sức.

Nhờ Thiên Đức cát tinh phù trợ nên tuổi này dễ thăng quan tiến chức, làm ăn thắng lợi, kinh doanh hồng phát. Tuần này cũng là cơ hội để bạn gặp gỡ và hợp tác với những đối tác mà bạn đang chờ đợi hoặc khai trương, xuất ngoại đi làm ăn.

Tài lộc nhờ đó cũng tăng tiến theo, có thể có khoản thu ngoài dự kiến. Tuy nhiên không nên đầu tư quá nhiều vào các quỹ hoặc khởi động dự án mới. Đầu tuần rất thích hợp để đàm phán, mở rộng kinh doanh.

Vận tình cảm lại không mấy tốt đẹp cho lắm, đặc biệt là thời điểm gần cuối tuần vì Tỷ Kiên lâm vận. Bạn bè chơi với nhau lâu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn không thể bày tỏ. Tuổi này cũng nên cẩn thận với đồng nghiệp hoặc bạn xã giao kẻo bị “đâm sau lưng” bất ngờ.

Đây là tuần hoàn hảo đối với công việc của bạn nhưng phải duy trì niềm đam mê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 29/5 đến 4/6/2023, từ giữa tuần tuổi Thân nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những ai đang chờ đợi tin tức từ thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi, đa phần sẽ được nhận phản hồi tích cực, may mắn. Người kinh doanh cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn.

Con giáp này cần chăm sóc công việc chính nhiều hơn nếu như muốn tiền bạc phát triển. Cuối tuần là thời điểm cát khí vượng, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tốt cho việc cầu tài, thi cử, cần phải nhanh chóng nắm bắt.

Nổi bật trong tuần là vận đào hoa của tuổi Thân khởi sắc hơn ai hết. Đường tình duyên thắm sắc, người đã có gia đình đón thêm nhiều tin vui, tuy nhiên cần phân biệt rõ ràng bạn bè khác giới để không xảy ra mâu thuẫn.

Người độc thân có thể mừng vui vì sắp tới đào hoa nở rộ, những mối lương duyên may mắn sẽ tìm đến con giáp này. Tuổi Thân là con giáp duy nhất trong 12 con giáp may mắn được trao cơ hội này trong tuần.

Nổi bật trong tuần là vận đào hoa của tuổi Thân khởi sắc hơn ai hết - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.