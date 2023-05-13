3 con giáp VẬN THẾ khởi sắc rõ rệt sau 7h sáng ngày 14/5, hút cạn lộc trời, tiền bạc chuyển biến tích cực, TÀI VẬN phát triển mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 13:58

Sau 7h sáng ngày 14/5 này, 3 con giáp dưới đây chìm đắm trong sự giàu sang, hút hết may mắn của thiên hạ, tài lộc vượng lên rõ trông thấy.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi can đảm phi thường, luôn có động lực hướng về phía trước. Ngay cả khi gặp khó khăn trong kinh doanh, người tuổi Hợi vẫn kiên trì mục tiêu đã định, không từ bỏ, buông xuôi mà chủ động tìm cách thoát ra.

Dù nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, người thân nhưng người tuổi Hợi lại không dựa dẫm, ỉ lại. Bản mệnh nhanh chóng học hỏi những kỹ năng thực sự hữu ích với bản thân thông qua sự giúp đỡ của người khác. Những gì Hợi học được luôn hữu ích.

Sau 7h sáng ngày 14/5, người tuổi Hợi có thể đạt được thành công trong một sớm một chiều. Sự nghiệp của Hợi phát triển nhanh chóng, mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Hợi cải thiện được điều kiện kinh tế của mình, sống khấm khá, sung túc hơn.

3 con giáp VẬN THẾ khởi sắc rõ rệt sau 7h sáng ngày 14/5, hút cạn lộc trời, tiền bạc chuyển biến tích cực, TÀI VẬN phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, tài vận của người tuổi Thân rất tốt sau 7h sáng ngày 14/5 này. Trong thời điểm trên, con giáp này có thể sống cuộc sống an yên, không cần lo nghĩ quá nhiều đến tiền bạc.

Là người thông minh, tiếp thu nhanh, cầu tiến, ham học hỏi vì vậy, chỉ cần được hướng dẫn và trao cơ hội, người tuổi Thân có thể đạt được những thành tích đáng nể. Bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều cơ hội thể hiện tài năng trong thời gian tới. Sau 7h sáng ngày 14/5, thu nhập của con giáp này tăng lên đáng nể, nếu không đến mức đại phú, đại quý thì cũng rủng rẻng, đủ đầy, đáng mơ ước.

3 con giáp VẬN THẾ khởi sắc rõ rệt sau 7h sáng ngày 14/5, hút cạn lộc trời, tiền bạc chuyển biến tích cực, TÀI VẬN phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau 7h sáng ngày 14/5 là thời điểm thuận lợi, đem lại tài vận tốt cho người tuổi Dần. Người tuổi Dần luôn là người chăm chỉ, cần mẫn. Bên cạnh đó, họ luôn tự tin vào khả năng của bản thân, luôn có kế hoạch tỉ mỉ cho công việc nên dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Người làm kinh doanh, buôn bán vào thời điểm này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính. Nếu tiền đổ về nhiều thì nên đi đầu tư để gia tăng tài sản hoặc chọn phương án an toàn hơn là tiết kiệm để tích lũy của cải. Trong cuộc sống, người tuổi Dần luôn giúp đỡ và giữ tốt mối quan hệ với mọi người. Do đó, nếu có khó khăn thì cũng sẽ được người khác trợ giúp.

Bên cạnh đó, cùng với sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Dần cũng có sự ủng hộ của gia đình nên họ có thể yên tâm dồn toàn lực cho công việc, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

3 con giáp VẬN THẾ khởi sắc rõ rệt sau 7h sáng ngày 14/5, hút cạn lộc trời, tiền bạc chuyển biến tích cực, TÀI VẬN phát triển mạnh mẽ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 14/5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên