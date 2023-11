Gà là con giáp đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi này đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi trâu có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Tuy nhiên, thời còn trẻ họ thường sẽ vất vả để xây dựng nền móng sự nghiệp. Nếu kiên trì, vượt qua được những trở ngại, khó khăn, họ sẽ tích lũy được kinh nghiệm, từng bước thăng tiến trong cuộc sống.

Người tuổi trâu có chí, có lực nhất định sẽ trở nên giàu có khi đến tuổi trung niên. Thêm nữa họ là người tốt bụng và trung thực, đáng tin cậy và tận tâm trong công việc. Khi đến tuổi trung niên, họ luôn được sếp coi trọng ở nơi làm việc, nhận được những dự án rất tốt.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi 12 con giáp có nói những người tuổi Tuất cương trực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, luôn muốn khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Tử vi trong3 tháng tới dự báo do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Công việc của người tuổi Tuất rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng. Tử vi 3 tháng tới dự báo, con giáp tuổi Tuất vận số lên hương có cơ may trúng số độc đắc.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.