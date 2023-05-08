3 con giáp vận may lội ngược dòng đúng 13h ngày 9/5, tài vận ngày một dồi dào, cuộc sống đủ đầy sung túc, vận trình công danh lên hương

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 19:08

Vào đúng 13h ngày 9/5 này, 3 con giáp dưới đây được nhận nhiều vận may, thu nhập tăng vọt ai cũng ghen tị, đường công danh rộng mở.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu vốn siêng năng, thông minh, có lúc rất tài giỏi, biết quán xuyến mọi thứ nhưng vì quá hăng say nên nhiều lúc bất cẩn khiến công việc không trơn. Con giáp này là người có kỹ năng làm chủ cuộc sống, họ luôn tĩnh tâm nắm bắt mọi thời cơ tới với mình, một khi xác định được mục tiêu thì sẽ theo đuổi tới cùng.

Tuổi Dậu cũng tham vọng có được cuộc sống nhưng nhiều người ước mơ, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, nỗ lực, và không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh thất vọng. Tử vi học có nói, đúng 13h ngày 9/5, tài vận của tuổi Dậu sẽ hồi sinh, không những thu được những khoản tiền tưởng chừng đã mất nhưng còn có thời cơ kiếm được nhiều tiền hơn.

Vài thời điểm này, tuổi Dậu sẵn sàng ý thức đón lộc trời cho, thời cơ thế hệ trong công việc và thời cơ làm giàu hiện ngay trước mắt, chỉ cần tĩnh tâm nắm bắt thì mọi thứ sẽ trong tầm tay. Cuộc sống thăng hoa viên mãn tới không ngờ, muốn gì được nấy, tài sản dư dả tha hồ tiêu.

3 con giáp vận may lội ngược dòng đúng 13h ngày 9/5, tài vận ngày một dồi dào, cuộc sống đủ đầy sung túc, vận trình công danh lên hương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những chú Dê không cần phải than thân trách phận trong thời điểm nữa nhé, bởi chẳng những tài lộc cực kỳ vượng mà vận trình công danh của bạn cũng khá lý tưởng đó.

Vào đúng 13h ngày 9/5, tuổi Mùi muốn kiếm bao tiền cũng có hết, chỉ là bạn muốn hay không mà thôi. May mắn về tài lộc sẽ luôn song hành cùng với con giáp này, điều đó khiến cho bạn chẳng thể nào từ chối được tiền bạc đến bên mình, trừ khi bạn lười biếng, không chịu làm việc.

Con giáp này còn có cơ hội để thăng quan tiến chức rất lớn nữa cơ. Hãy cố gắng thể hiện hết sức mình, đâu phải ai cũng may mắn vậy đâu.

3 con giáp vận may lội ngược dòng đúng 13h ngày 9/5, tài vận ngày một dồi dào, cuộc sống đủ đầy sung túc, vận trình công danh lên hương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Vậy nên, dù là đàn ông hay phụ nữ thì con giáp này cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Ở họ có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Đúng 13h ngày 9/5, Ngọ được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, ở thời điểm này tới con giáp này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

3 con giáp vận may lội ngược dòng đúng 13h ngày 9/5, tài vận ngày một dồi dào, cuộc sống đủ đầy sung túc, vận trình công danh lên hương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

13 ngày tới: 3 con giáp tiền phủ phê, giàu nứt vách, sự nghiệp rực sáng, hoan hỷ đón tình duyên, sung sướng trăm bề

13 ngày tới: 3 con giáp tiền phủ phê, giàu nứt vách, sự nghiệp rực sáng, hoan hỷ đón tình duyên, sung sướng trăm bề

3 con giáp này làm đâu thắng đó, thêm Thần Tài phù trợ giúp tiền bạc thu về ngày càng nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 9/5 tu vi hang ngay tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường