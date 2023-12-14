3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo', tài vận nở rộ từ ngày 15/12 đến ngày 23/12: Mở túi hứng tiền, vươn lên giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây liên tiếp đón nhận tin vui trong cuộc sống, tình duyên đỏ thắm từ ngày 15/12 đến ngày 23/12.

Tuổi Tuất

Những người bạn cầm tinh con Chó rất nhạy bén, chu đáo, giàu nghị lực và là một trong những con giáp năng động và có tài hùng biện nhất. Họ luôn tràn đầy phúc khí, dễ gần, dễ hòa đồng và có vận số tuyệt vời.

Từ ngày 15/12 đến ngày 23/12, con giáp này phúc khí liên miên, vận may lớn nhỏ như lò xo, tương lai không giới hạn, tiền bạc có chủ, sự nghiệp hanh thông, con đường kiếm tiền sẽ ngày càng rộng mở, có thể nhân đôi thu nhập, cuộc sống sung túc trong tương lai, thoải mái và thư thái hơn, đồng thời nhớ cảm ơn những ân nhân đã giúp đỡ mình.

Trong thi cử, tuổi Tuất chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua. Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất rất tốt. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo', tài vận nở rộ từ ngày 15/12 đến ngày 23/12: Mở túi hứng tiền, vươn lên giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mặc dù trong những tháng vừa qua, tài vận của người tuổi Thân chỉ ở mức trung bình. Nhưng từ ngày 15/12 đến ngày 23/12 Thân được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng hơn trông thấy. Con giáp tuổi Thân làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Người nào còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ. Ai đang gặp khó khăn cũng có thể biến nguy thành an, gặp nhiều may mắn trong công việc. Dù gặp khó khăn đến đâu họ cũng có quý nhân hỗ trợ, nên họ không dễ dàng nản lòng.

Đồng thời Thân cũng gặp nhiều may mắn trong công việc nên chắc chắn thu nhập sẽ luôn dồi dào. Nếu kinh doanh, họ sẽ đưa ra phán đoán chính xác về nhu cầu khách hàng và tiềm lực bản thân, từ đó có những quyết định chính xác, mang lại lợi nhuận cho bản thân và tập thể.

Trong chuyện tình cảm, nếu tuổi Thân còn đang độc thân thì hãy mở lòng bởi bạn sẽ có cơ hội tìm được đối tượng triển vọng. Còn khi đã có cặp có đôi, mối quan hệ của tuổi Dần sẽ hài hòa, luôn động viên, nương tựa vào nhau để cùng phát triển.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo', tài vận nở rộ từ ngày 15/12 đến ngày 23/12: Mở túi hứng tiền, vươn lên giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có lối suy nghĩ rất riêng, họ đặc biệt tích cực và có động lực, rất chăm chỉ, rất năng động, người tuổi Hợi cũng rất lạc quan, họ sẽ không lo lắng về mọi việc trong thời gian dài. 

Trời sinh tài lộc nên những người sinh năm Hợi luôn được số mệnh hanh thông, mọi việc suôn sẻ, có thể thực hiện được mong muốn của mình trong cuộc sống. Từ ngày 15/12 đến ngày 23/12 một cơ hội tốt, vạn sự như ý sẽ xuất hiện trước mặt Hợi. Nắm bắt được thì tài lộc tràn vào, của cải mở cửa, cuộc sống sung túc, sự nghiệp và tình duyên suôn sẻ.

3 con giáp được Thần Tài xóa 'sổ hộ nghèo', tài vận nở rộ từ ngày 15/12 đến ngày 23/12: Mở túi hứng tiền, vươn lên giàu sụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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