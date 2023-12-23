3 con giáp được Thần Tài mở hầu bao sủng ái đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đón siêu bão MAY MẮN đến nhà

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây một tay quơ tiền, một tay cầm vàng đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ thời điểm này, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

3 con giáp được Thần Tài mở hầu bao sủng ái đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đón siêu bão MAY MẮN đến nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

3 con giáp được Thần Tài mở hầu bao sủng ái đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đón siêu bão MAY MẮN đến nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi, người cầm tinh con Ngựa có nét tính cách phóng khoáng, nhanh nhẹn, thích sự tự do thoải mái, không thích sự gò bó ràng buộc. Tuy đôi lúc có hơi bất kham song những người tuổi Ngọ lại là những người có tư duy lãnh đạo xuất sắc.

Tuổi Ngọ một khi đã nhắm tới điều gì thì nhất định sẽ dồn toàn tâm toàn sức để đạt được. Họ có khả năng hoạch định tầm nhìn và xây dựng chiến lược tuyệt vời.

Bản mệnh cũng là người biết nắm bắt, có thể biến khó khăn thành cơ hội. Với thái độ tích cực đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12, tuổi Ngọ có thể đạt được sự giàu sang bất ngờ. Cuộc đời của những người tuổi Ngọ nhìn chung về hậu vận đều ổn định, sung túc.

3 con giáp được Thần Tài mở hầu bao sủng ái đúng 5h sáng Chủ nhật ngày 24/12: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đón siêu bão MAY MẮN đến nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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