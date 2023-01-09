3 con giáp được THẦN TÀI để ý, phúc lộc thăng hoa: Thứ Hai đón lộc lớn, Thứ Ba trúng số đậm, may mắn bùng nổ, tiền bạc đổ về ầm ầm

Tuổi Ngọ cuối cùng cũng được như ý nguyện khi cấp trên ngỏ lời muốn thăng chức cho bạn. Là người chăm chỉ, chịu khó, mang lại nhiều lợi ích cho công ty còn nổi trội hơn tất cả những đồng nghiệp khác, không có lý do gì tuổi Ngọ không được trọng dụng. Đã vậy thời gian này bạn còn có ý định chuyển việc nên cấp trên nhất định sẽ không bao giờ để tuột mất một người tài.

Tính tình ngọ hào sảng, ngoại giao tốt lại có nhiều tài lẻ, cực kì hợp với công việc lãnh đạo. Người lãnh đạo không những phải có chuyên môn còn có đức và có cả bản lĩnh, tố chất ngoại giao. Vào ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần sẽ là những ngày cực kì hanh thông của bạn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Nhờ ở hiền gặp lành nên Mão được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là vào ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần. Quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn mình làm đại gia. Càng về cuối năm càng an nhàn hưởng lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Tuổi Tuất

Vào ngày thứ Hai và thứ Ba đầu tuần, những người cầm tinh con Chó được quý nhân phù trợ nên chẳng những thu nhập chính tăng mà thu nhập phụ cũng không kém phần dồi dào.

Đặc biệt tài lộc hanh thông còn khiến cho tuổi Tuất làm gì cũng dễ dàng thành công, ngay cả những chuyện may mắn bất ngờ như trúng thưởng, trúng xổ số cũng có thể rơi vào tay con giáp này.

Mệnh chủ làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, có thêm nhiều mối quan hệ, đối tác hay bạn hàng là người đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi. Lợi nhuận càng ngày càng tăng, song cần phải lưu ý rằng làm việc đúng theo pháp luật thì mới bền lâu, chớ ham cái lợi trước mắt mà dấn thân vào con đường phi pháp.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.