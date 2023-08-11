3 con giáp được phúc thần soi sáng, lắm tiền nhiều của vào đúng 5 giờ sáng ngày 12/8: Chuẩn bị sống trong nhung lụa, tài phú dồi dào

Thời gian này, những chú Trâu hãy sửa thói cứng đầu, cố chấp của mình ngay để đón chờ những điều may mắn mà quý nhân đem lại. Tử vi 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Sửu có những chuyển biến rõ rệt, hồi sinh như cây khô hạn gặp mưa.

Tin vui nối tiếp tin vui, bản mệnh và người ấy hợp sức với nhau thì chuyện phát tài phát lộc sẽ chẳng còn xa nữa. Tình và tiền cùng song hành, quả là điều may mắn mà hiếm ai có thể sánh được, xin chúc mừng con giáp này bởi những điều cát lành, hỷ khánh. Đây chính là thời điểm chuyển mình trên nhiều phương diện của người tuổi Sửu, hãy nắm bắt cơ hội trước mắt để không phải nói lời hối tiếc.

Đặc biệt vào đúng 5 giờ sáng ngày 12/8, vận khí lên dần, cát khí hội tụ, chuyện tốt chuyện vui liên tiếp xảy ra. Vượng vận quý nhân chính là lý do cho những thay đổi của con giáp này. Báo tin mừng với những chú Trâu còn độc thân rằng sắp tới, duyên phận sẽ dẫn đường đưa lối cho bản mệnh gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Duyên phận tốt lành, đúng người đúng thời điểm, hạnh phúc ngập tràn trong cuộc sống của bản mệnh trong tháng sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sinh ra đã là người thông minh, tài giỏi, mạnh mẽ và can đảm. Họ nói ít làm nhiều, ít chia sẻ tâm sự, cảm xúc của mình trừ phi với người thân thiết. Thời còn trẻ, đường công danh sự nghiệp của con giáp này khá lận đận. Họ chưa đủ chín chắn trong suy nghĩ lẫn kinh nghiệm trong công việc. Đến sau tuổi 30 thì sự nghiệp của họ mới dần ổn định.

Thời gian gần đây, vận thế của người tuổi Mùi đang dần đi lên. Vào đúng 5 giờ sáng ngày 12/8, con giáp này có sao tốt chiếu mệnh, nhận nhiều tin vui. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ ký được hợp đồng, các thương vụ đều suôn sẻ.

Người làm chăn nuôi, trồng trọt cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được mùa, được giá. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mùi có cơ hội tốt để đầu tư sinh lời. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn sinh ra đã mang số mệnh tốt đẹp, đặc biệt là phụ nữ tuổi Dậu, họ luôn thanh lịch và nhẹ nhàng nên tạo được thiện cảm đối với những người gặp lần đầu tiên. Vì vậy bất kể là làm việc gì, tuổi Dậu cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ người khác, thậm chí cả những người xa lạ. Mặc dù tuổi Dậu chưa bao giờ mong mỏi hay hy vọng bất cứ điều gì từ người khác, nhưng họ lại nhận được nhiều tình cảm yêu thương từ họ. Tuy nhiên, dù vậy nhưng tài vận của tuổi Dậu trước năm 30 lại gặp khá nhiều khó khăn, họ kiếm được rất nhiều nhưng lại không giữ nổi số tiền ấy.

Vào đúng 5 giờ sáng ngày 12/8, tài vận của tuổi Dậu sẽ thay đổi bất ngờ, điều đáng nói tài vận đó đến từ sự nghiệp vững vàng mà họ tạo dựng được. Từ khoảng năm 37 đến 40 tuổi, tuổi Dậu sẽ tìm được cơ hội làm giàu, và tích góp được thành công đáng nể, nhờ vậy mà thời điểm này gia đình được an yên và sung túc, không phải bận lòng bất cứ phiền muộn nào.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.