3 con giáp được PHẬT BÀ QUAN ÂM độ trì đạt đến đỉnh cao của cuộc sống vừa có tiền vừa có quyền trong tháng 5/2023

Tử vi đánh giá tuổi Thìn, con đường sự nghiệp diễn ra tương đối lo ngại. Người tuổi này cần đề cao sự thận trọng trong mỗi quyết định, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân.

Vận trình tình cảm thăng hoa. Đào hoa vượng giúp người độc thân gặp được “tiếng sét ái tình” của đời mình. Dù tương lai không thể khẳng định điều gì, song quan trọng nhất vẫn là sự cố gắng của cả hai.

Tử vi của 12 con giáp cho thấy Người tuổi Tỵ sẽ phải khá vất vả để bảo vệ thành quả của mình trong ngày Tị Hợi Tương Xung. Đối thủ giở trò cạnh tranh không lành mạnh, khiến bản mệnh gặp không ít khó khăn. Công việc vì thế thường trục trặc nửa chừng, chậm trễ so với tiến độ đặt ra. Hung vận lớn còn khiến các mối quan hệ của Tị có thể xảy ra mâu thuẫn. Bạn dễ có những bất đồng ý kiến với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp… Con giáp này làm việc chắc chắn, quyết đoán nhưng lại bị cho là ít hòa nhập, tự cô lập mình. Do đó bản mệnh nên dành thời gian để trò chuyện, kết nối với mọi người nhiều hơn.

Thủy – Hỏa bất dung, mối quan hệ tình cảm xuất hiện càng nhiều vết rạn nứt. Tốt nhất bạn nên bớt chú trọng cảm xúc của bản thân mà quan tâm hơn đến đối phương. Hãy cố gắng lắng nghe lời người ấy bộc bạch thay vì chỉ nói điều mình muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tương lai sự nghiệp của con giáp tuổi Ngọ thăng hoa, thời điểm khó khăn đã dần kết thúc nhờ quý nhân giúp đỡ, sắp tới bạn sẽ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chuyện tiền nong tạm ổn, cân bằng chi tiêu giúp mọi thứ không đến nỗi quá khó khăn.

Tình duyên chán nản, mối quan hệ lứa đôi không được hạnh phúc ấm êm vì hai người bị các mối quan hệ xung quanh tác động quá nhiều. Đầu tư sức khoẻ càng sớm càng giúp bạn có năng lượng và thể trạng dồi dào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm