3 con giáp được Phật Bà phù trợ, tài chính thăng hoa từ ngày 7/9 đến ngày 15/9: Thu hút tiền bạc như nam châm, giàu có ngút trời, tài lộc suôn sẻ

Tử vi chỉ rõ từ ngày 7/9 đến ngày 15/9 những ai cầm tinh con Dê sẽ vô cùng may mắn. Những người tuổi Mùi rất "đỏ" trong thời điểm này. Sự nghiệp của các bạn có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng tiền bạc chảy vào túi ầm ầm.

Trong thời gian trước đó, nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi. Những người tuổi Mùi hãy tranh thủ thời cơ để tích lũy thật nhiều vốn liếng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Về phần con giáp tuổi Dần, họ luôn làm mọi việc rất kiên định và biết cách kết bạn. Về tài lộc, họ sẽ tự mình lập kế hoạch từ trước. Dù là người can đảm nhưng họ cũng không thích sự mạo hiểm mà làm việc luôn chắc chắn, theo kế hoạch định sẵn.

Từ ngày 7/9 đến ngày 15/9, tài lộc của con giáp tuổi Dần rất tốt, có quý nhân phù trợ, đặc biệt là các quý nhân khác giới.

Những con Hổ cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong việc làm ăn, tương tác với những người khác. Nếu có cơ hội, hãy nắm chặt lấy nó, con đường tài lộc của bạn đang mở rộng phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, chăm chỉ và luôn khao khát xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Vào giai đoạn tiền vận, tuổi Dậu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân để đánh đổi lại tương lai tươi sáng, họ tâm niệm rằng mọi sự cố gắng sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng, nên cuộc sống khó khăn cách mấy cũng cố gắng vượt qua.

Tử vi học có nói, từ ngày 7/9 đến ngày 15/9, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nhưng vẫn không tìm được thời cơ tốt để phát huy mọi ưu điểm của mình. Tuy nhiên, cuộc sống tuổi Dậu vào thời điểm này sẽ có những bước chuyển biến đặc biệt tích cực.

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để đổi đời, thậm chí sẽ có người dẫn dắt, giúp tuổi Dậu thăng hoa trong sự nghiệp và viên mãn trong hôn nhân. Nhìn chung, từ ngày 7/9 đến ngày 15/9, tuổi Dậu nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người được thừa hưởng những sự hoàn mỹ nhất, tình tiền không thiếu.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.