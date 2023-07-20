3 con giáp được Phật Bà che chở trong ngày 21/7: Của nả kéo đến tận cửa nhà, tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc

Tâm linh - Tử vi 20/07/2023 11:25

Tử vi con giáp dự đoán, trong ngày 21/7 này, 3 con giáp dưới đây không cần bỏ nhiều công sức mà vẫn giàu có đáng ghen tị, đếm tiền mỏi tay.

Tuổi Ngọ

Ngày 21/7 này, con giáp tuổi Ngọ đừng quá lo lắng về vấn đề tiền bạc nhé. Đây chính là thời điểm phát tài của bản mệnh đó.

Ngoài thu nhập chính, những chú Ngựa còn có được những khoản thu từ nhiều công việc khác. Bản mệnh chăm chỉ làm ăn, lại được quý nhân chỉ đường dẫn lối nên càng làm càng phát, khả năng thành công cao hơn nhiều so với mong đợi.

Đặc biệt, nếu có ý định kinh doanh, khởi nghiệp thì tuổi Ngọ có thể lựa chọn ngày 21/7 này để bắt tay vào làm. Bản mệnh sẽ dễ gặp nhiều điều may mắn trong khoảng thời gian Thần Tài che chở.

Chuyện kinh doanh buôn bán thuận lợi, lộc trời ban nên làm gì cũng suôn sẻ hanh thông. Hàng hóa đi về tấp nập, khách hàng không rủ cũng đến, lợi nhuận càng ngày càng tăng theo cấp số nhân. Tài lộc vượng nên tháng này bản mệnh chi tiêu cũng khá thoáng tay, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để không tiêu phí tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết.

3 con giáp được Phật Bà che chở trong ngày 21/7: Của nả kéo đến tận cửa nhà, tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là một trong số những con giáp gặp được nhiều may mắn trong ngày 21/7 này, đặc biệt là trong chuyện công danh, sự nghiệp. Có vận đỏ rực rỡ, nếu nỗ lực thì có thể làm giàu, đổi vận nhanh chóng.

Tuổi Dần là những người mạnh mẽ và rất tự tin. Hầu như chẳng điều gì có thể khiến cho họ sợ hãi. Đó là một ưu điểm và ưu điểm này sẽ giúp họ đi xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Dần ít khi chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xung quanh mình. Trong thời điểm này, họ được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ chốn công sở để có thể gặt hái nhiều thành tựu hơn.

Tử vi học có nói, ngày 21/7 sẽ là thời điểm mà vận may tỏa sáng với họ, trong đó tuổi Dần làm gì hầu như cũng thành công, nên biết nắm bắt để đón nguồn thu nhập dồi dào.

3 con giáp được Phật Bà che chở trong ngày 21/7: Của nả kéo đến tận cửa nhà, tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân và những người xung quanh.

Chính vì yêu cầu này mà đối diện với khó khăn, trở ngại nào, con giáp này cũng kiên định vượt qua, hướng về phía trước, với hy vọng tương lai tốt đẹp.

Họ thực sự sẽ dùng trình độ và nỗ lực thực sự của mình để tạo ra khả năng xoay chuyển vận thế trong suốt quá trình phấn đấu trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mão thường có yêu cầu và mưu cầu cao trong sự nghiệp. Vì vậy, những người này cũng sẽ thông qua chăm chỉ và cố gắng hết mình của bản thân để đạt được cuộc sống hạnh phúc.

Trong ngày 21/7 này, người tuổi Mão đón sự nghiệp như ý, tình yêu hạnh phúc, cuộc sống tràn đầy ánh nắng và sự tự tin, tinh thần phấn chấn. Họ đón nhận nhiều bất ngờ và cả ngọt ngào lẫn cay đắng nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc tràn đầy.

3 con giáp được Phật Bà che chở trong ngày 21/7: Của nả kéo đến tận cửa nhà, tay phải gom vàng, tay trái đếm bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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