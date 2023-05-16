3 con giáp đúng 12h ngày 17/5, các con giáp sau ôm hết của nả trong thiên hạ, tiền bạc tiêu xài phủ phê, tài lộc hanh thông vô cùng

Tâm linh - Tử vi 16/05/2023 20:45

Trong tuần mới này, thông qua những cơ hội mà bạn bè giới thiệu, các con giáp có thể thăng quan phát tài, mở rộng con đường sự nghiệp phía trước.

Tuổi Dậu

3 con giáp đúng 12h ngày 17/5, các con giáp sau ôm hết của nả trong thiên hạ, tiền bạc tiêu xài phủ phê, tài lộc hanh thông vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tị dễ trở thành con giáp phát tài tuần này, cho dù bản mệnh làm ở ngành nghề nào đi chăng nữa. 

Với người làm công ăn lương, một phần vì sự cố gắng không ngừng nghỉ, một phần nhờ có cát tinh chiếu mệnh, ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã có khởi đầu rất tốt. Con giáp này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

 

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan, trải dài trong suốt cả tuần này. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối đấy, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn. 

 

Hãy mạnh dạn tiếp tục đi theo con đường mà mình đã chọn từ trước đó. Hơn nữa, xung quanh bạn vốn chẳng bao giờ thiếu người ủng hộ.

 

Tuổi Tuất 

 

3 con giáp đúng 12h ngày 17/5, các con giáp sau ôm hết của nả trong thiên hạ, tiền bạc tiêu xài phủ phê, tài lộc hanh thông vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi 12 con giáp có nói những người tuổi Tuất cương trực, thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm, luôn muốn khám phá, trải nghiệm những điều mới lạ. Tử vi trong 2 tháng dự báo do có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Công việc của người tuổi Tuất rất suôn sẻ, công việc tốt giúp cho thu nhập gia tăng, không những nguồn thu chính mà nguồn thu phụ cũng rất dồi dào. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng. Tử vi ngày mai dự báo, con giáp tuổi Tuất vận số lên hương có cơ may trúng số độc đắc. 

Tuổi Dần

Dần thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Con giáp này cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang tuần mới này, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của Dần đều suôn sẻ.

Trong tuần mới này, thông qua những cơ hội mà bạn bè giới thiệu, con giáp có thể thăng quan phát tài, mở rộng con đường sự nghiệp phía trước.

Vận tình duyên của Dần trong thời gian này khá suôn sẻ, con giáp còn độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, đi đến được cái kết đẹp trong tương lai. Còn đối với người đã có gia đình, gia đạo xuôi thuận của con giáp khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Thần Tài chấm sổ 4 con giáp vượt chông gai mang về phú ý vào cuối tháng 5 này, sự nghiệp vụt sáng, tài lộc chảy ùn ùn vào túi

Thần Tài chấm sổ 4 con giáp vượt chông gai mang về phú ý vào cuối tháng 5 này, sự nghiệp vụt sáng, tài lộc chảy ùn ùn vào túi

Vận trình tài lộc sáng rực, công việc tiến triển “thuận buồm xuôi gió" giúp cho các con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, có thể chi tiêu thoải mái hơn so với trước đây. 

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên