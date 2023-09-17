3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, vận may bùng nổ, đổi đời năm Quý Mão: Đúng 17h chiều mai, thứ Hai ngày 18/9/2023

Tâm linh - Tử vi 17/09/2023 23:22

Đúng 17h ngày 18/9, 3 con giáp sau gặp đại cát đại lợi, không chỉ may mắn trên con đường tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 18/9/2023, tuổi Tỵ có thể đón nhiều niềm vui về tiền bạc. Việc buôn bán kinh doanh như được tiếp thêm nguồn sinh khí mới khi đã nắm bắt được biến động thị trường để kịp thời điều chỉnh. Con giáp này đang có lợi thế dẫn đầu so với đối thủ.

Chẳng những vậy, công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ cũng rộng mở hơn. Nhờ chính sự thông minh, khoan dung, bản mệnh đã chiếm được cảm tình của đồng nghiệp cũng như cấp trên, đạt được bước tiến mới quan trọng trong công việc của mình.

Tuy nhiên tuổi Tỵ nên nghiêm túc xem xét lại các mối quan hệ của mình. Con giáp này cần xác định mình đang tìm kiếm điều gì, những vấn đề trong các mối quan hệ trong quá khứ ảnh hưởng như thế nào tới bản mệnh và liệu bản mệnh đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, vận may bùng nổ, đổi đời năm Quý Mão: Đúng 17h chiều mai, thứ Hai ngày 18/9/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần vốn có tính cách mạnh mẽ kiên cường có ý chí và tầm nhìn xa trông rộng hơn người. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Dần đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, tử vi 20 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, người tuổi Dần chính là con giáp được ăn lộc bề trên sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Tử vi cho biết ngày 18/9 chính là con giáp may mắn lại gần, nhờ vậy mà Dần gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những người tuổi Dần không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn. Nếu còn độc thân người tuổi Dần sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Dần càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, vận may bùng nổ, đổi đời năm Quý Mão: Đúng 17h chiều mai, thứ Hai ngày 18/9/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 18/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất có tinh thần thoải mái, thu nhập thu về thoải mái, không lo lắng bất kì việc gì.  

Công việc: Vận trình công danh người tuổi Tuất có vận trình sự nghiệp thoải mái, không lo lắng bất kì vấn đề gì.

Tình duyên: Người tuổi Tuất đang có tình cảm bền chặt cùng người bạn yêu, luôn cố gắng trau dồi tình cảm bền lâu.  

Tài lộc: Tiết kiệm được những khoản thu nhập mới, tài lộc cải thiện đáng kể.  

Sức khỏe: Làm việc mất sức, bạn nên tẩm bổ cho bản thân nhiều hơn.

3 con giáp trúng số độc đắc tiền tỷ, vận may bùng nổ, đổi đời năm Quý Mão: Đúng 17h chiều mai, thứ Hai ngày 18/9/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Đúng giờ Hợi 3 khắc ngày mai, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, vượng phát bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi tháng 9/2023, cuộc sống của 3 con giáp sau từ đây thu nhập được đảm bảo, không ngừng trở nên giàu có.

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