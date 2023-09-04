Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 5/9/2023 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Tý may mắn. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Về mặt tình cảm, tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Con giáp này chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn rất khiêm tốn và tự tin, không tự phụ hay tự mãn. Con giáp tuổi Dần luôn có tinh thần đoàn kết hơn với những người xung quanh trong công việc, có thể đạt được thành tích tốt. Họ luôn được mọi người chào đón, quý mến.

Con giáp tuổi Dần thường là những người có tính cách rất ổn định, làm việc gì cũng đáng tin cậy, có thể nhận được sự yêu thương và ủng hộ của hầu hết mọi người trong cuộc sống. Họ luôn giữ thái độ kiên định trong cuộc sống, điều quan trọng nhất là rất khiêm tốn, có thể tránh được ảnh hưởng của kẻ xấu, chủ động tránh né các loại rủi ro.

Từ 5/9, tuổi Dần sẽ có thể tạm biệt áp lực công việc, cuộc sống của họ sẽ thoải mái hơn. Bởi vì họ luôn tìm được những quy tắc và con đường phù hợp cho sự phát triển của mình.

Nhờ đó, sự phát triển của con giáp tuổi Dần ngày càng ổn định, tâm trạng được cải thiện, niềm vui và may mắn luôn đồng hành với họ. Trong tương lai, họ sẽ không lo bị thực tại làm cho phiền muộn nữa.

Tháng 9 này, họ cũng sẽ tạo ra những giá trị hoàn toàn mới và có thể đạt được những tiến bộ phi thường. Càng ngày càng nhanh hơn, cuộc sống, công việc, tiền bạc, gia đình đều được cải thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 5/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chuyện cũ bỏ qua, đón nhận nhiều niềm vui hơn.

Công việc: Người tuổi Tuất công việc không nên vì người khác mà thay đổi khuôn khổ làm việc, cố gắng nhiều hơn.

Tình cảm: Tâm tư tình cảm đôi lúc vì người khác mà thay đổi bản thân quá lớn.

Tài lộc: Biết thiết kế cho bản thân hướng đầu tư đúng chuẩn.

Sức khoẻ: Ngủ nhiều không tốt, tinh thần dễ uể oải.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.