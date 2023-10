Tử vi dự báo ngày mai (18/10) tuổi Thân chính là con giáp đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau khiến ai cũng ghen tỵ.

Càng về hậu vận tuổi Thân càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong thời gian tới con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong 60 ngày tới Thân đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Tuổi Tý

Xem tử vi của 12 con giáp thấy rằng dưới tác động của Tỷ Kiên, nhiều tình huống xấu sẽ xảy đến với người tuổi Tý, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp vốn thân thiết nay mâu thuẫn, thậm chí trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra những cách hành xử đúng đắn nhất.

Tử vi dự báo ngày mai (18/10), tuổi Tý cũng không nên mù quáng tin theo lời bàn ra tán vào, xúi giục của người ngoài. Hãy dành thời gian để kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn từ trước.

Tử vi dự báo ngày mai (18/10), Thần Tài chấm số đỏ, tuổi Tý có cơ may trúng số độc đắc, làm gì cũng hái ra tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Thủy khắc Hỏa còn cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau. Cả bạn và người ấy đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Tuổi Ngọ

Ngựa rất mạnh mẽ và luôn kiên định với ước mơ của mình. Bạn thích thể hiện, nhưng bạn nhất định không vô tội vạ. Bạn làm những gì bạn nói và làm những gì bạn làm. Con giáp ngựa mong mọi điều tốt đẹp, nhưng cũng biết cách từ chối mọi thứ hào nhoáng. Bạn là người thực dụng và thực tế hết mực, và bạn luôn chinh phục mọi thứ bằng chính sức lực của mình.

Tử vi dự báo ngày mai (18/10), ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, vận trình tài lộc của con giáp tăng vọt. Bạn sẽ tập hợp những người cao quý, và may mắn sẽ tiếp tục. Dự kiến, vận may thay đổi và bày ra những kế hoạch hoành tráng. Chúc mừng bạn, cầu mong bạn có thể thực hiện được ước nguyện của mình, cầu mong cuộc sống của bạn không có gì phải hối tiếc.

Ngày mai (18/10) đón sinh khí mới, tài lộc nhiều vô kể, có thể nói là người tràn đầy khí phách, đặc biệt là về tài lộc, họ có thể làm ăn to lớn hơn trong kinh doanh, thu nhập của họ vẫn cao, và họ sẽ giàu có ngay lập tức.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm