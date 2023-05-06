3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 7/5-9/5: Đón nhận khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người

Tâm linh - Tử vi 06/05/2023 09:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây đón nhận khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người trong 3 ngày tới.

Tuổi Dần

Về phương diện tài lộc, người tuổi Dần làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc thưởng nóng vì những đóng góp trong tập thể. Cấp trên ghi nhận và trao cho bản mệnh một phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, những ai đang kiếm tiền thì đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng.

Trên phương diện tình cảm, con giáp may mắn này sẽ trở nên rất vượng đào hoa. Với sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước, bản mệnh có thể dễ dàng chinh phục người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ. Bạn cũng dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Những cặp đôi đang giải qua giai đoạn hạnh phúc, vui vẻ hiếm có.

3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 7/5-9/5: Đón nhận khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Quý nhân sẽ mang tới năng lượng tích cực cho tuổi Mùi trong thời điểm tới, nhờ thế mà bạn rất hăng hái tham gia những nhiệm vụ được giao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bản mệnh lúc này nhận được nhiều sự hỗ trợ, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân. 

May mắn là vận tình cảm được Tam Hội cục nâng đỡ. Người tuổi này hay bị ghét nhưng cũng hay được giúp đỡ. Ăn ở tốt thì phước đức tự đến chẳng cần lấy lòng ai. Nhất là những người đang xa nhà, dễ được bạn bè yêu quý, giúp nhau lúc khó khăn.

3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 7/5-9/5: Đón nhận khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối thuận lợi, tốt đẹp. Theo đó, người tuổi này chẳng cần quá lo lắng, đồng thời chẳng tốn nhiều công sức nhưng vẫn gặt hái được những thành tựu đáng kể. Ngoài ra, tinh thần của bạn tốt lên có thể vì tình hình tài chính đã cải thiện. Có người mang đến cho bạn tin vui về tiền bạc, thúc đẩy những lợi ích trong hợp tác, đầu tư, giúp bạn thu nợ.

Về chuyện tình cảm, bạn và người ấy luôn biết cách “làm mới” tình yêu của mình, nhờ đó mà cả hai có thể giữ được lửa từ ngày này qua tháng nọ. Cùng với đó, người độc thân nhận được lời đồng ý hẹn hò từ người mình thích vì tình cảm chân thành mà bạn dành cho đối phương.  

3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp từ ngày 7/5-9/5: Đón nhận khoản thu 'khổng lồ', của cải chất đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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