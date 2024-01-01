Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 2/1/2024 hôm nay, tuổi Tỵ cảm thấy mình thật cô độc khi không có ai giúp đỡ. Con giáp này xác định phải dựa vào chính bản thân mình để vươn lên. Tuy nhiên, dường như chính bản mệnh đang quá khép mình với mọi người.

Trong ngày này, người mang thai không nên di chuyển vị trí hoặc tiến hành các hoạt động sửa chữa như đục lỗ, đóng đinh, đổi cửa, thay khóa, sơn cửa ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng. Việc làm này có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Về mặt tình cảm, con giáp này cần dành thời gian quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, đừng để đối phương nghĩ rằng bản mệnh quá lạnh lùng. Nhiều khi, chỉ một lời quan tâm hoặc một hành động rất nhỏ nhặt cũng đủ để sưởi ấm quan hệ đôi bên.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thường được biết đến với tính cách thực tế, kiên nhẫn và cực kỳ chăm chỉ. Sự mạnh mẽ của họ nằm ở sự nghiêm túc và khả năng tập trung vào chi tiết, đồng thời sẵn lòng làm việc hết mình để đạt được mục tiêu đề ra.

Tính kiên nhẫn không chỉ giúp họ vượt qua những thách thức, mà còn là công cụ quý giá để họ dấn thân vào những công việc đòi hỏi sự khó khăn, từ đó thu hoạch thành quả đáng kể từ sự cố gắng không ngừng của bản thân.

Với sự xuất hiện của các ngôi sao tốt lành từ tháng 1 năm 2024, người tuổi Sửu có thể chào đón những cơ hội mới trong mối quan hệ và có thể mở ra cánh cửa đón nhận những người đặc biệt trong cuộc đời.

Việc mở rộng mạng lưới xã hội sẽ giúp họ khai sáng tầm nhìn trong công việc, đồng thời mang lại vận may tích cực hơn. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, họ có thể đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, cùng với sự thăng hoa về tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 2/1/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có sự cẩn thận trong lúc xử lí tình huống.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc dù bạn vẫn đang suy nghĩ làm sao phát triển, thì đã có quý hân giúp đỡ.

Tình cảm: Tình cảm cần có sự cho đi, giữ gìn và chia sẻ.

Tài lộc: Bạn tâm huyết với từng dự án đầu tư, sinh lời cao.

Sức khoẻ: Không thích cảm giác thư giãn bị làm phiền bởi công việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.