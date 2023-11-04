3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/11/2023, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 07:40

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra êm đẹp, trôi chảy. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà người tuổi này còn đưa ra được những ý tưởng hay ho, hữu ích trong công việc. Công việc nhận được nhiều tín hiệu khởi sắc, nhất là những người làm kinh doanh có thể tìm được đối tác đáng tin cậy. Đồng thời, công việc hiện tại của người làm công ăn lương vẫn khá thuận lợi.  

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ dần đà khởi sắc. Bạn và người ấy có những giây phút ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Song song đó, cơ hội tìm được người mình yêu dành cho người độc thân là không nhiều trong khoảng thời gian này. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/11/2023, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Với tinh thần nhiệt huyết dâng trào cộng với được Quý Nhân nâng đỡ hết mình nên mọi kế hoạch mà người tuổi này đang thực hiện đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp này nhanh chóng “làm dày” túi tiền của mình nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn. Người độc thân tìm thấy được tình yêu trong khoảng thời gian này nhưng bản mệnh cần chủ động hơn nữa mới có thể nắm chắc cơ hội yêu đương này. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/11/2023, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi diễn ra chẳng đáng lo. Công việc gặp một vài trở ngại nhưng nhìn chung thì mọi việc đều không gây ra hậu quả gì nặng nề do người tuổi này gặp được Quý Nhân phù trợ trong thời điểm này. Con giáp này rất biết cách tận dụng tài ăn nói khéo léo của mình để mang về những cơ hội đầu tư tiềm năng nên chuyện “cơm áo gạo tiền” không phải là vấn đề đáng lo của bản mệnh vào ngày này. 

Về chuyện tình cảm, đôi lứa yêu nhau dễ dàng tìm thấy được sự hòa hợp trong suy nghĩ nên tránh được những mâu thuẫn, hiểu lầm không đáng có trong khi người độc thân chưa thể quên đi chuyện tình cảm trước đó nên không sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ mới. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/11/2023, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Sau đêm nay, 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt